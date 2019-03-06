دشنت حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك عملها بقناة الهلال الفضائية بترويج للقناة التي تعد الداعم الرئيسي لفريق الكرة في مشواره الأفريقي والمحلي.
وبحسب موقع النيلين فقد حظي الترويج الذي قدمته النجمة الشهيرة باسم لوشي بمتابعات واسعة بعد أن قامت بنشره على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, كما قامت بنشره أيضاً الأستاذة فاطمة الصادق المدير العام لقناة الهلال الفضائية.
الجدير بالذكر أن قناة الهلال كانت قد وقعت عقداً حصرياً مع لوشي لمدة عام, وقد وجد الخبر تفاعل واهتمام كبيرين داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شاهد الظهور الأول للحسناء “لوشي” على قناة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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