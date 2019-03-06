“عندما تلتقي الموهبة بالطموح والإرادة” هكذا قال مراسل بي إن سبورت بالسودان الأستاذ سامر العمرابي, عن الشاب السوداني المجتهد نور الدين يحي, إبن خفير نادي التنس بالخرطوم. وقال سامر في تدوينة له على حسابه الرسمي عبر فيسبوك نقلها عنه موقع النيلين: (قريبا على شاشة Beinsports..) Advertisements وتابع العمرابي الذي قام بنشر صور من لقاء جمعه بالشاب نور الدين: (قصة لاعب التنس الشاب نورالدين يحى إبن خفير نادي التنس الذي ينتظر مستقبلا مختلفا في أمريكا بعد قبوله في منحة دراسية إلى جانب ممارسته للعبته المفضلة ضمن منافسات الجامعات هناك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة..تعرف على قصة إبن “غفير” نادي التنس بالسودان “نورالدين” الذي منحته أمريكا فرصة للدراسة بإحدى جامعاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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