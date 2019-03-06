المريخ اتفق مع الجيش على سداد (50) ألف دولار على ثلاث فترات

أجرت الصدى اتصالاً هاتفياً بعبد الحي ادمو وكيل اللاعب النيجري عبد المجيد سومانا لمعرفة آخر التطورات في موضوع اللاعب، وأكد وصول سومانا إلى الخرطوم حال تسلم ناديه السابق الجيش، الدفعة الأولى من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه، وأن اللاعب يجري تدريبات قوية وهو في كامل جاهزيته ولا يعاني من أي إصابة، ونوح عبد الحي حسب صحيفة الصدى، إلى أن المشكلة القائمة بين ناديي المريخ والجيش النيجري آلت إلى حلول جذرية، مفادها أن يدفع المريخ مبلغ (50) ألف دولار على ثلاث دفعات، وأضاف: من المؤمل أن يرسل المريخ الدفعة الأولى وهي مبلغ 15 ألف دولار خلال اليومين المقبلين، وحالما وصل المبلغ فإن اللاعب على استعداد للعودة إلى الخرطوم في أقرب رحلة، وزاد: سومانا سيعود للخرطوم بعد استلام نادي الجيش الدفعة الأولى، وهو في الانتظار، وبعدها مباشرة سيعود اللاعب ليواصل مع زملائه، وسيتمكن اللاعب من اللحاق بزملائه لأنه لم يتوقف عن التدريبات وهو مستعد بدنياً، واعتبره في كامل الجاهزية للدفاع عن شعار ناديه المريخ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)