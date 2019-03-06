بعد منعه من السفر.. من هو العقرب بكري عبد القادر؟ (بروفايل)

صدر حكم قضائي بحظر السفر برا وبحرا وجوا بحق لاعب كرة قدم عربي، مع أمر بضبطه وإحضاره.

أمرت محكمة الصحافة والمطبوعات في السودان، بالقبض على مهاجم المريخ بكري عبد القادر المدينة الملقب بالعقرب، وحظر سفره، بسبب غيابه عن حضور جلسة قضية رفعها ضده، العقيد صديق علي صالح، المدير الإداري السابق لمنتخب السودان.

وعلق محمد جعفر قريش، نائب رئيس نادي المريخ، على الحكم والكيفية التي سيتعامل بها المجلس مع القرار القضائي خلال الساعات المقبلة.

وقال قريش في تصريحات صحفية: "لم تصلنا الحيثيات الرسمية حول قرار القضاء بشأن بكري المدينة، لكن لا اعتراض على أحكام القضاء، مجلس المريخ سيبحث خلال الساعات المقبلة، كافة الحلول المطروحة".

وتابع قريش: "نحن في المريخ إخوة، واختلاف الرأي يجعل المريخ أقوى وأشد".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتقال اللاعب بالفعل، من المنزل قبل قليل واقتياده لجهة غير معلومة.

و بكري عبدالقادر المدينة من مواليد 30 نوفمبر 1987، في مدينة ود مدني وسط السودان، هو لاعب كرة قدم سوداني يلعب حالياً كمهاجم لنادي المريخ في الدوري السوداني الممتاز و‌منتخب السودان.

امتدت مسيرة بكري المدينة في الملاعب لحوالي خمس سنوات فقط بعد انتقاله من حواري ديم المشايخة بسنار إلى نادي المدينة ودمدني (درجة أولى) في العام 2008م ومن ثم تنقل بسرعة الصاروخ من المدينة إلى أهلي مدني ثم إلى أهلي شندي ومنه مباشرة إلى الهلال الذى بدأ معه مسيرته الفعلية موسم 2010م ومنه قفز بالزانة إلى تشكيلة المنتخب الوطني وبعد ذلك انتقل اللاعب الي المريخ في نوفمبر عام 2014، وفي كل المحطات التى مر بها أكد أنه يسير نحو المستقبل بتطور مضطرد ويخطو إلى المجد بثبات.

وكانت آخر تصريحاته عندما كشف بكري أنه يحتاج لمدة لاتقل عن ثلاثين يوماً للتماثل للتعافي من إصابة على مستوى العضلة الخلفية، مؤكدًا أنهم يسعون للوصول للمباراة النهائية لبطولة كاس زايد للأندية العربية.