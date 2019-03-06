لا للاستكانة..!.. بقلم حسن التجاني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> صراحة لست بدقيق المعرفة بكلمة الاستكانة.. إلا أنني أعرف أنها والله أعلم من الاستكانة أي من الهدوء واستكان بمعنى هدأ.. وركن وسكن بمعنى (روق اللعب).

> إذا كانت الاستكانة تعني روق اللعب وتدعو لذلك، فلست من أنصارها أن تكون واردة وفق القرارات الرئاسية الأخيرة التي اتخذها سعادة الأخ المشير البشير رئيس الجمهورية، فأي استكانة مع هذه القرارات ستجرف الجميع للخور بلا رحمة ولا شفقة، وهي ضربة الجزاء في الزمن الضائع.

> سن هذه القرارات والوقوف لجانبها ودعمها يعبر بصدق عن السعي والجادة في بناء سد حصين ضد هذا الانحراف الذي يتوقع ويصبح واقعاً لو استكنا.. فالمرحلة التي نحن فيها اليوم هي آخر مراحل الاستكانة، وهذه الاستكانة التي اعتمدنا عليها في كل أساليب حياتنا هي التي قادتنا بلا رحمة إلى الحالة التي نحن فيها الآن من ضيق وشتات واحتجاجات كادت تحطم فينا كل جميل.

> ليس صعباً أن تدرك النجاح.. بل العكس سهل أن تنجح، لكن الصعوبة تأتي في أن تستطيع أن تظل على قمة هذا النجاح باقياً.. وكذلك سهل أن تجد كثيراً من الحلول لكثير من المشكلات، لكن صعب أن تجد العزيمة في إنزال هذه الحلول لأرض الواقع إن لم تكن قوياً وحاسماً وشديداً ومتابعاً ومراقباً لكل ما تصدره من قرارات وأوامر، وإلا سيكتب لها الفشل، وأن تذهب أدراج الرياح شأنها شأن التي صدرت وذهبت، إلا تلك التي أودعت للذين لا يعرفون الاستكانة ولا يستكينون، فنفذوا ما يمكن تنفيذه وتركوا الباقي فقادنا لبوابة (الهوة).

> يجب أن نبدأ من بداية أن انطلقت هذه القرارات من السيد الرئيس، والذي أعتبره على حد تقديري موفقاً جداً في أن يتخذ هذه الخطوات لإصدار هذه القرارات التي أتمنى ألا تصيبها الاستكانة.

> ولاة عسكريون شيء طيب، وأرجو أن يكون اختيارهم قد تم بمعرفة لصيقة لمعرفة مقدراتهم وامكاناتهم، والذي أتمناه كذلك أن يكونوا عند حسن الظن بهم، وألا يكونوا مجرد اختيار صادف الكاكي.

> تنتظرهم مرحلة صعبة جداً والزمن قصير جداً، والذي يجب أن ينجزوه أكبر ويحتاج لعدم الاستكانة والزيارات المتكررة للخرطوم بسبب أو بغير سبب، خاصة في هذه الظروف القصيرة، حيث المطلوب البقاء أطول مدة بالولاية وارسال مناديب ينوبون عن الولاة بالخرطوم لإتمام المهام هنا.

> وجود الولاة في ولاياتهم جزء أصيل من نجاحهم في هذه الولايات، لأنهم سيعرفون أدق تفاصيلها، وأعجبني والي ولاية كسلا عنجر الذي قال في أول خطاب له مع حكومته في لهجة حادة عسكرية إنه جاء لأجل مكافحة الفساد، وأنه فقط أي شخص يرى فساداً في شخص أن يبرز مستنداته في ذلك، وأنه لا يريد تصفية الحساب، وكرر قائلاً: (ما عاوزين زول يتكلم في زول ساكت)، وأضاف قائلاً: (أنا جيت الخميس وسمعت عشرات الناس يتحدثون عن الناس، ولكن لن أكترث لحديثهم) وظهر ذلك بايماءة ظهرت على وجهه.. أنه لن يجامل وأنه سيحسم كثيراً من المنفلتين.

> والي الجزيرة الجديد أيضاً عندما هبط من سلم الطائرة التقاه أحد المستقبلين واحتضنه بالسلام حتى أشفقت عليه، وقلت إن الذين يسلمون على المسؤولين بمثل هذه الحرارة أمرهم لا يطمئن، فيجب أن تكون هناك مسافات واضحة كما قال السيد الرئيس.. مسافات متساوية من كل الأطراف، وكان يقصد أن هم الناس يجب أن يكون وطنهم فقط، لكن والي الجزيرة شدد على أن الكفاءة هي الفيصل، وهي التي ستتم على ضوئها خيارات التعيين للوظيفة.

> لكن ليس هذا هو المهم، فالمرحلة تحتاج لشخصيات ليست فيها روح للاستكانة، بل شخصيات قوية وشجاعة وليست فيها مساحة للرجوع والتباطؤ والتراخي، فأي قرار صدر يجب أن ينفذ حتى لو كان خطأ ويتحمل المسؤول نتائجه، وبهذا يمكن أن تعود هيبة الدولة، لأن الآن بعض الناس لا تهمهم هيبة الدولة ولا تعنيهم, فهؤلاء يحتاجون لحسم فوري، لأن القانون اتخذ لأجل هيبة الدولة وإلا على الحال السلام كله.

> ولو الولاة ظلوا على شدتهم هذه التي جاءوا بها واستمروا لمدة ستة أشهر فقط، سينعدل الحال بلا شك، لكن لو استكانوا سنعود للمربع الأول.

(إن قُدِّرَ لنا نَعُود).