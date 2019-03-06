جلسة طارئة للبرلمان اليوم للنظر في مرسوم إعلان الطوارئ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تَلتئم الهيئة التشريعية القوميّة صباح اليوم، في دَورةٍ طارئةٍ تمتد لجلستين للنظر في المَرسوم الجمهوري رقم 6 لسنة 2019م والقاضي بإعلان حالة الطوارئ في جميع الولايات والتّدابير الصّادرة بمُوجبه. وحسب جدول أعمال الدّورة الطارئة، تشمل جلسة اليوم إيداع المرسوم الجمهوري والتّدابير الصّادرة بمُوجبه قبل أن يتم تكوين لجنة طارئة لدراسته.

وتُواصل اللجنة الطارئة اجتماعاتها غداً الخميس والأحد المقبل لدراسة المرسوم الجمهوري وإعداد تقريرها حوله، وتقدمه للهيئة التشريعية القومية الاثنين المُقبل لمُناقشته وإبداء النظر حوله. صحيفة الصيحة المادة السابقة ذكرى رحيل د.الترابي.. بقلم الطيب مصطفى المقالة القادمة امتحانات الشهادة (ماضية).. رغم المطبات!!.. بقلم بخاري بشير

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