وكالة الانباء الالمانية: البشير لديه قناعة تامة بالتنحي عن الحكم في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قطاعات مهنية في السودان امس مشاركتها في الإضراب المؤقت الذي دعا له «تجمع المهنيين» وصولا إلى تنفيذ عصيان مدني شامل للضغط في اتجاه رحيل نظام الرئيس عمر البشير.

وأكدت تنظيمات مهنية بينها أطباء وصيادلة وصحافيون ومهندسون ومعلمون وأساتذة جامعات ومحامون، انخراطها في الإضراب العام لمدة 24 ساعة ب‍الخرطوم وكل ولايات السودان. جاء ذلك بالتزامن مع قيام الأمن في وقت متأخر من مساء أمس الاول بإطلاق سراح رئيس حزب المؤتمر المعارض يوسف الدقير بعد اعتقال دام لنحو شهرين.

وأفادت مصادر متطابقة لوكالة الانباء الالمانية بأن السلطات في الخرطوم تتجه نحو إطلاق سراح قادة ورؤساء الأحزاب المعارضة المعتقلين منذ اندلاع التظاهرات تباعا، تمهيدا لحوار شامل يقوده الرئيس البشير بنفسه. وقالت المصادر إن «لدى البشير قناعة تامة بالتنحي عن الحكم في السودان ولكنه سيعمل على إقرار ترتيبات لتسليم السلطة عبر فعل دستوري حقيقي».

وأشارت المصادر ذاتها لحزمة إجراءات سيطلقها البشير بينها قيادة حوار حقيقي مع القوى المعارضة والقوى الفاعلة في الشارع بغرض إقرار التحول الديموقراطي والخروج الآمن من السلطة دون تعريض البلاد لأي هزات.

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