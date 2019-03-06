لوشي اختي.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*كلما قاربنا من انجاز
*كلما تفتقت جروح الخلاف في جسد المريخ
*فكلنا سمع بالقاء القبض علي الحبيب حسن بشير ضامن بكري المدينة في بلاغ صديق علي صالح
*شوفوا الحتة دي
*الشاكي صديق علي صالح
*صحيفة الزعيم متهم(فاضلابي)
*الحبيب ناصر بابكر متهم
*بكري المدينة متهم
*حسن بشير ضامن المتهم التالت
*في هذه الاوقات هل يحتاج المريخ لبكري
*ام يحتاج صديق لاثبات براءته مما نسبه اليه بكري؟
*وهل المصلحة المقدمة عند صديق هي مصلحته الشخصية
*ام ترجح عليها مصلحة الكيان العليا؟؟؟
*ام ماذا؟
*المحمكة جميع اطرافها من المريخ
*مريخاب او نفترض انهم كذلك
*والمريخاب خشوم بيوت
*شأنهم شأن اي امة
*تميز بينهم المواقف
*تلك التي يسجلها التاريخ علي صفحاته وعلي صحائفهم
*وان ننكأ جرحا
*يعني أن تتفتق جراح اخري مخرجة ما تحويه من صديد
*وليخرج كل ما بالجسد من صديد في سبيل العلاج
*ولا علاج الا بعد فحوصات دقيقة تقود لتشخيص مثالي يقود بدوره لروشتة علاج ناجع بعد استصحاب تاريخ المرض وجميع اعراضه القديمة
*فمثلما للرجال مواقف
*للامراض ايضا مواقف
*واوقات تشتد فيها لتنهش في الجسد الذي تصيبه
*فالقارديا مثلا تنشط وكت الشبع
*ولكنها تبيت وقت الجوع والعدم
*البيات عندها كي لاتموت
*برغم انها قبل بياتها تنخر الاحشاء وجعا
*حتي اضحي المريخ في اوقات نحيييييف
*ولنا عودة مختبرية تشخيصية دقيييقة جدا نستصحب فيها التاريخ المرضي وجميع اعراضه
*ايها الناس
*ماهو دور لجنة اطباء المريخ من علاج الاولاد القاعدين في تونس الآن؟؟؟
*هل لهم علم وموافقة بما يحدث؟
*ام ان وجودهم زي عدمو؟؟؟
*وهل نثق في توانسة يجهزون اسلحتنا لنقتلهم بها يا مجلسنا؟؟؟
*وهل نري ان لقاء النجم بعيد لذا نتمهل في الاعداد؟
*الموضوع ده كبير
*ويجب اعطاءه حقه كاملا
*فبعد لبنت حرام نديها الطير
*اتلحلحوا
*وسومانا الحصل شنو في موضوعو يا قرشلي؟؟؟
*المهم
*بتاع بحر قالوا ليهو لوشي مشت قناة الهلال
*قال ليهم بعد الصفار ده؟؟
*ولكن الاهلة يتفاءلون بلوشي شديد
*واحد قال لي لوشي من جاتنا الكورة ماشة الاوت تدخل قون في الخصم
*جمال سالم يجليها تطلع ضربة مرمي لصالح الهلال
*قلت ليهو
*قصدك شنو؟
* فطومة ؟؟؟
* فطومة اختي برضك فال خير
*فطومة لو مافال خير
*التش يحاور الهلال كلو
*لما يصل القون يقع!
*بعدين الناس طبايع
*السمر ديل بعمرو شديد وبحافظوا علي رونقهم
*لكن الناس الصفر ديل
*معظمهم اتنين وتلتين سنة ببقوا تبخ ساااي
*وفطومة لو جبتوا الاحسن من ساماتا
*برضك اختي
*ولوشي زاتها اختي
*ماشايفين الشبه ده
*اسي عاين لي لوشي بالجمبه
*وعاين لي بالجمبه
*علي الحلف الفار مايفرزنا
*شبه شديد
*ولا موش كده يافطومة!!!
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*كان شفت ياوالينا
*ولا هامينا
*طالما بكبر في حشانا املنا الفينا
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال المحامين فرحانين بالبطاقة الجديده عشان بتصرف في البنك وناسيين انو بطاقة الصراف مابتصرف
والي لقاء
سلك
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