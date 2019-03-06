لوشي اختي.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*كلما قاربنا من انجاز

*كلما تفتقت جروح الخلاف في جسد المريخ

*فكلنا سمع بالقاء القبض علي الحبيب حسن بشير ضامن بكري المدينة في بلاغ صديق علي صالح

*شوفوا الحتة دي

*الشاكي صديق علي صالح

*صحيفة الزعيم متهم(فاضلابي)

*الحبيب ناصر بابكر متهم

*بكري المدينة متهم

*حسن بشير ضامن المتهم التالت

*في هذه الاوقات هل يحتاج المريخ لبكري

*ام يحتاج صديق لاثبات براءته مما نسبه اليه بكري؟

*وهل المصلحة المقدمة عند صديق هي مصلحته الشخصية

*ام ترجح عليها مصلحة الكيان العليا؟؟؟

*ام ماذا؟

*المحمكة جميع اطرافها من المريخ

*مريخاب او نفترض انهم كذلك

*والمريخاب خشوم بيوت

*شأنهم شأن اي امة

*تميز بينهم المواقف

*تلك التي يسجلها التاريخ علي صفحاته وعلي صحائفهم

*وان ننكأ جرحا

*يعني أن تتفتق جراح اخري مخرجة ما تحويه من صديد

*وليخرج كل ما بالجسد من صديد في سبيل العلاج

*ولا علاج الا بعد فحوصات دقيقة تقود لتشخيص مثالي يقود بدوره لروشتة علاج ناجع بعد استصحاب تاريخ المرض وجميع اعراضه القديمة

*فمثلما للرجال مواقف

*للامراض ايضا مواقف

*واوقات تشتد فيها لتنهش في الجسد الذي تصيبه

*فالقارديا مثلا تنشط وكت الشبع

*ولكنها تبيت وقت الجوع والعدم

*البيات عندها كي لاتموت

*برغم انها قبل بياتها تنخر الاحشاء وجعا

*حتي اضحي المريخ في اوقات نحيييييف

*ولنا عودة مختبرية تشخيصية دقيييقة جدا نستصحب فيها التاريخ المرضي وجميع اعراضه

*ايها الناس

*ماهو دور لجنة اطباء المريخ من علاج الاولاد القاعدين في تونس الآن؟؟؟

*هل لهم علم وموافقة بما يحدث؟

*ام ان وجودهم زي عدمو؟؟؟

*وهل نثق في توانسة يجهزون اسلحتنا لنقتلهم بها يا مجلسنا؟؟؟

*وهل نري ان لقاء النجم بعيد لذا نتمهل في الاعداد؟

*الموضوع ده كبير

*ويجب اعطاءه حقه كاملا

*فبعد لبنت حرام نديها الطير

*اتلحلحوا

*وسومانا الحصل شنو في موضوعو يا قرشلي؟؟؟

*المهم

*بتاع بحر قالوا ليهو لوشي مشت قناة الهلال

*قال ليهم بعد الصفار ده؟؟

*ولكن الاهلة يتفاءلون بلوشي شديد

*واحد قال لي لوشي من جاتنا الكورة ماشة الاوت تدخل قون في الخصم

*جمال سالم يجليها تطلع ضربة مرمي لصالح الهلال

*قلت ليهو

*قصدك شنو؟

* فطومة ؟؟؟

* فطومة اختي برضك فال خير

*فطومة لو مافال خير

*التش يحاور الهلال كلو

*لما يصل القون يقع!

*بعدين الناس طبايع

*السمر ديل بعمرو شديد وبحافظوا علي رونقهم

*لكن الناس الصفر ديل

*معظمهم اتنين وتلتين سنة ببقوا تبخ ساااي

*وفطومة لو جبتوا الاحسن من ساماتا

*برضك اختي

*ولوشي زاتها اختي

*ماشايفين الشبه ده

*اسي عاين لي لوشي بالجمبه

*وعاين لي بالجمبه

*علي الحلف الفار مايفرزنا

*شبه شديد

*ولا موش كده يافطومة!!!

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*كان شفت ياوالينا

*ولا هامينا

*طالما بكبر في حشانا املنا الفينا

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال المحامين فرحانين بالبطاقة الجديده عشان بتصرف في البنك وناسيين انو بطاقة الصراف مابتصرف

والي لقاء

سلك