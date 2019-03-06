وجاء الإعلان عن ذلك في تغريدة نشرها رئيس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم اليوم.
وتشمل المشاريع سدودا جديدة وشبكة مياه اتحادية سيجري ربطها مع أبوظبي ودبي ومحطة طاقة شمسية ومحطة لتحلية المياه.
وكانت الإمارات قد صادقت الأسبوع الماضي على رصد 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) لمشاريع للطرق والبنية التحتية في المناطق الشمالية أيضا.
كما أطلقت دبي مطلع الأسبوع الجاري حزمة مبادرات تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات ترصد 1.6 مليار دولار لمشاريع الطاقة المتجددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.