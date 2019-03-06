نبوءة زيدان تتحقق في ريال مدريد.. ماذا حدث؟

ونشرت صحيفة ماركا مقالا بعنوان "زيدان أول من توقع حدوث هذا" حيث كشفت أن السبب الرئيسي في رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هو شعوره بصعوبة المنافسة على أي لقب بوجود المجموعة الحالية من اللاعبين وعدم وجود دوافع لتلك المجموعة، فى الوقت الذي رفض فيه فلورنتينو بيريز رئيس النادي ضم لاعبين كبار جدد لخلق دوافع جديدة والمنافسة على الألقاب مرة أخرى.
وبعد رحيل زيدان جاء جولين لوبيتيجي الذي لم يدم سوى 14 مباراة كمدرب، ثم سانتياجو سولاري وفشل كل منهما في إعادة الريال إلى الطريق الصحيح وخسر الملكي كل الألقاب الممكنة.
وكشفت تقارير صحفية صباح اليوم أن بيريز تواصل مع جوزيه مورينيو المدرب السابق لخلافة سانتياجو سولاري وإعادة بناء ريال مدريد استعدادا للموسم الجديد.
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