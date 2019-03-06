حكاية 3 أشهر سجن لـ"عمر الدقير" (تقرير)

أفرج الأمن السوداني ، ليل الثلاثاء، عن رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، عمر الدقير، وذلك بعد شهرين من الاعتقال، على خلفية التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير.

وألقت السلطات الأمنية السودانية القبض على عمر الدقير في أواخر ديسمبر 2018، بعد أن عمت احتجاجات المدن السودانية طالبت برحيل النظام الحاكم، في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.

والقبض عليه لم بٌوقف التظاهرات وفتها، حيث أكد حزب المؤتمر السوداني أن مسيرة ثورة ديسمبر ستتواصل ولن تتأثر بإعتقال أو قمع، وأن وصية رئيس الحزب المعتقل عمر الدقير بأن لا نعود من منتصف الطريق ستكون في قلوب وعقول كل منهم.

وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض إنه "تم إطلاق سراح رئيس الحزب عمر الدقير بعد شهرين من الاعتقال". لكنه أشار إلى أن "أربعين من قيادات الحزب (لا يزالون) رهن الاعتقال"، متعهدا بمواصلة التظاهرات المناهضة للبشير.

وقبل القبض عليه، تقدم رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، بشكوى للمحكمة الدستورية، ضد جهاز الأمن والمخابرات، بعد منعه من السفر ومصادرة جوازه.

وطالب الدقير في مذكرة الطعن المحكمة الدستورية بضرورة الفصل في الشكوى بصورة مستعجلة لجهة أن الطاعن يرغب في السفر خارج البلاد بغرض العلاج.

Advertisements

وأوضحت المذكرة التي اطلعت عليها (دارفور 24) أن الطاعن غير ملزم بالشروط الواردة في المادة 19/4 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 لأن الأمر المطعون فيه يتعلق بصيانة وحماية الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور.

وقالت المذكرة إن العمل أو الإجراء المطعون فيه غير دستوري وغير قانوني ما يتوجب المحكمة الدستورية نقضه واعتباره كأن لم يكن، وإصدار أمر فوري بتسليم الطاعن جواز سفره والسماح له بالمغادرة.

وأشارت الدعوى إلى أن مصلحة الطاعن في تقديم الطعن تتمثل في أنه أضير بانتهاك حقه الدستوري في التنقل أو الإقامة بسبب إجراءات غير دستورية وغير قانونية.

ومنع جهاز الأمن في أغسطس الماضي الدقير من السفر إلى القاهرة وصادر جواز سفره من مطار الخرطوم، دون إبداء أي أسباب.

وقال الدقير في طعنه لدى الدستورية إن أفراد الأمن أبلغوه بأنهم سيتصلون به لاحقاً بشأن جواز سفره، مضيفاً “منذ أن تم الاحتفاظ بجواز سفر الطاعن ومنعه من السفر لم يتم الاتصال عليه حتى الآن، بالرغم من عدم وجود أي بينه مبدئية أو بلاغ أو إجراء إداري أو نحوه مقيد ضد الطاعن”.

وبعد ساعات من إطلاق سراحه، كتب الدقير في تغريدة على تويتر "نؤكد التزام حزبنا بإعلان -الحرية والتغيير- ووحدة قواه ومواصلة النضال السلمي حتى بزوغ فجر الخلاص".