انا ماشي نيالا… عاجبني جمالها.. بقلم امير عوض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في مدينة نيالا الجميلة و الوادعة و ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﺍﺩﻱ (ﺑﺮﻟﻲ) ﺍﻟﻤﻮﺳﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭ، ﻣﻦ ﺷﻼﻻﺕ ﺟﺒﻞ ﻣﺮﺓ ﺑﻮﺳﻂ ﺩﺍﺭ ﻓﻮﺭ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳُﻘﺴِّﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﺼﻔﻴﻦ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻳﻤﺘﺪ (ﺣﻲ ﺍﻟﻮﺩﺍﻱ) ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ 4 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍﺕ ﺷﺮﻗﺎً، ﻭ ﻫﻮ ﺃﻭﻝ ﺣﻲ ﻳﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﻭ ﻳﻀﻢ ﺃﺣﺪ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، و ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺴﻮﻕ ﺃﻡ ﺩﻓﺴﻮ.

ﻭ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺣﻘﺒﺔ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺃﺳﺲ سكان الحي ناديهم ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ، ﻭ ﺍﺷﺘﻬﺮ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﻠﻮﻧﻴﻪ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺍﻷﺑﻴﺾ، ﻭ منذ ذلك الحين و حتي تأريخ اليوم مر أفضل النجوم بمسيرة النادي الذي صعد للدرجة الممتازة محققا بذلك حلم قاعدته العريضة و مدينة نيالا ككل في اليوم الحادي و الثلاثين من أكتوبر للعام 2016.

ثلاثة لقاءات سابقة جمعت بين المريخ و حي الوادي، فاز فيها الأحمر مرتين و حضرت نتيجة التعادل في مباراة وحيدة.. ففي يوم 22/4/2017 كان اللقاء الأول بالقلعة الحمراء، و فيه أكرم المريخ وفادة ضيفه الوافد الجديد للممتاز بثنائية المدفعجي نمر و العقرب.. و في لقاء الدورة الثانية بنيالا كان التعادل الايجابي بهدف لكل فريق حاضر في المواجهة التي أحرز فيها النجم بيبو هدف المريخ في الدقيقة 32 قبل أن يعادل وليد سعد للوادي من ركلة جزاء نتجت عن ملامسة العقرب للكرة بيده في الدقيقة 81 من عمر اللقاء الذي عاني فيه المريخ من سوء أرضية الملعب.

في موسم 2018 لم يلتق الفريقان بسبب وقوع كل منهما في مجموعة مختلفة (في واحدة من بدع دوري شداد) بعد أن فشل حي الوادي في الترقي لدوري النخبة.. أما في هذا الموسم فقد التقي الفريقان في يوم 11/1/2019 بالقلعة، و يومها مارس الأحمر سطوته المعتادة علي كل فرق المجموعة و جندل ضيفه برباعية نظيفة تباري في احرازها كل من امير كمال في الدقيقة (34) و حمزة داؤود (51) و محمد عبدالرحمن (66) و التكت (83).

و اليوم سيتجدد اللقاء الهام و المثير لصاحب الأرض الطامح في الترقي للنخبة مع الزعيم السوداني الذي يحقق في أفضل نتائجه المحلية في العقد الأخير في دوري هذا الموسم.

و بسبب التنافسية العالية لمجموعة من الفرق فستكون نتيجة اللقاء حاضرة في حسابات عدة فرق ستلعب اليوم في نفس التوقيت بحثا عن بطاقة الترقي لدوري النخبة و الابتعاد عن دوري الهبوط طمعا في التمثيل الخارجي و التواجد برفقة القمة في الفترة القادمة.

*نبضات متفرقة*

المريخ يدخل اللقاء و في جعبته 30 نقطة من 12 مبارة، فاز خلالها تسع مرات و تعادل في ثلاث و لم تعرف الخسارة طريها اليه أبدا.

الزعيم هو الأفضل هجوما في عموم الدوري ب31 هدف، و الأميز دفاعيا علي المجموعة (أ) بدخول سبعة أهداف فقط في مرماه.

الزعيم سيدخل اللقاء و هو ممسك بخيوط الصعود للنخبة، و نتيجة المباراة النهائية ستتحكم في تحديد اسم النادي الصاعد لدوري النخبة بمعية الزعيم.

الأمنيات أن يواصل لاعبوا المريخ دوزنة الألحان الشجية بتقديم فواصل المتعة التي كانت حاضرة دوما في لقاءاتهم الأخيرة.

و لا خوف علي المريخ من الغيابات بعد أن تأكدت جاهزية كل الكتيبة الحمراء و التي ننتظر منها فوزا أول علي مضيفها في دياره الجميلة وسط أهله الطيبين.

و فرصة متجددة للزولفاني لتنزيل أفكاره التدريبية علي أرض الواقع في مباراة تنافسية في ثياب الودية بعد أن حسم الأحمر صدارة المجموعة برقم قياسي.

خلال آخر خمس مباريات لحي الوادي فاز الفريق في مباراة وحيدة (أمام أهلي الخرطوم بهدف نظيف) ثم تقبل الخسارة من الخرطوم الوطني بثلاثية نظيفة و بعدها دخل الفريق في دوامة التعادلات لثلاث مباريات علي التوالي (هلال الأبيض، الأمل عطبرة، أهلي مروي).

في آخر أربع مباريات لحي الوادي أحرز هجومه هدف وحيد و تقبلت شباكه أربعة أهداف.

حي الوادي نيالا يملك 18 نقطة من 13 مباراة في الممتاز حيث فاز في 4 و تعادل في 6 و خسر 3 مباريات.. و احرز هجومه 10 أهداف و تقبلت شباكه 14 هدف.. و يطمح الفريق في نقاط المباراة من أجل الترقي لدوري النخبة في موسمه الثاني بعد أن فشل في تحقيق ذلك في الموسم السابق.

حي الوادي هو ملك التعادلات حيث حقق نتيجة التعادل في ست مباريات له خلال هذا الموسم.

*نبضة أخيرة*

كالعادة.. فالزعيم خطر بمن حضر