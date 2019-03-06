الآفات!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: كما يحدث كل عام، منذ عقد ونيف، كشفت لجنة الحسابات والمظالم بالبرلمان عن وجود (273 شركة حكومية) لا تورد أرباحها في خزانة المالية، وليست لها حسابات ختامية، وذلك من جملة (300 شركة حكومية)، هكذا حال المال العام.. كل تلك الشركات تعمل وتربح وتصرف خارج سلطة الدولة.. وإذا بحثت بمحرك بحث على حاسوبك، أو قصدت دار الوثائق وراجعت أرشيف صحف العقود الفائتة، ستجد كثيراً أمراً وتوجيهاً وقراراً وتحذيراً ومناشدة.. وكلها حول ذات الأمر، أي حول الآفات الاقتصادية المسماة بالشركات الحكومية.

:: وما هي بشركات حكومية، بل هي محض ضيعة تمتلكها مراكز قوى.. ولا يمضي عام مالي إلا وتصدر فيه رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو وزارة المالية توجيها للوزارات والولايات والهيئات بالتخلص من هذه الآفات الاقتصادية.. وكذلك المراجع العام، وقد بح صوته وتقاريره من تكرار النداء بأهمية القضاء على هذه الآفات الاقتصادية المسماة بالشركات الحكومية، وذلك بالتخلص منها، ولكن يبقى الحال على ما هو عليه (معوُجاً).. فالشركات تتهرب من المراجعة، ولا تورد أرباحها في خزانة الدولة.

:: نعم، ليس في هذا العام فحسب، بل سنوياً من أوجه البؤس أن يقدم المراجع العام – للبرلمان – قائمة الشركات الخاضعة للمراجعة العامة، ولكنها رافضة.. وعلى سبيل المثال، في العام المالي 2018، بلغ حجم الشركات الحكومية حسب تقرير المراجع (431 شركة)، وكل هذا العدد رغم أنف القرارات الصادرة بالتخلص من الشركات الحكومية (431 شركة).. راجع منها المراجع العام حسابات (43 شركة فقط لا غير)، ومنها ست شركات لم تظهر أرباحها أيضاً.

:: لعدم استقامة الأشياء في بلادنا، ولأن مراكز القوى أقوى من الدولة، ما تزال مراجعة حسابات شركات حكومية عصية على المراجع العام، وما تزال أرباح الشركات الحكومية بعيدة عن خزانة الدولة.. إنها إحدى بؤر الفساد التي يجب أن يدكها الدكتور محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء، فليبدأ بها الحرب على الفساد.. وقبل هذا العبث، كان هناك مكتب بديوان المراجع العام لنشاط إدارة عدلية وشرطية مسماة بمكافحة اختلاسات المال العام، وكانت أحد فروع وحدة مكافحة الفساد التابعة للمباحث المركزية.

:: وكانت تلك الإدارة الشرطية والنيابية تدير نشاطها من ديوان المراجع العام، وهي الجهة العدلية التي كانت تستلم تفاصيل تقرير المراجع العام سنوياً، ثم تبحث وتتحرى وتحقق وتطارد عما في تلك التفاصيل من فساد وإهمال.. هكذا كان نشاط شرطة مكافحة اختلاسات المال العام في معقل ديوان المراجع العام، ولم تكن هناك فوضى الشركات.. ولكن نجحت مراكز القوى في تحجيم تلك الشرطة وإخراجها من ديوان المراجع العام، ومن هنا بدأ تهرّب الشركات من المراجعة وعدم إيرادها لأرباحها في الخزانة العامة وكل مظاهر الفساد.

:: وعليه.. ليس مراجعتها فحسب، بل لن يتعافى الاقتصاد ما لم يتم التخلص من هذه الآفات الاقتصادية (شركات الحكومة).. والغريب في الأمر، فالسادة لم يتوانوا في تدمير مرافق استراتيجية في حجم وأهمية (سودان لاين وسودان إير)، لينافسوا رجال الأعمال والتجار في التجارة.. نعم، مُحزن للغاية أن تؤسس وحدات حكومية وكالات سفر وسياحة في شوارع الخرطوم، وفي ذات اللحظة تتخلص من ناقل (استراتيجي جوي) وآخر (استراتيجي بحري).. وهذا التناقض هو المُسمَّى بسياسية تحرير الاقتصاد.