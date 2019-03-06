المدان يعتذر للاربــاب.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جماهير الهلال سعيده بعودة ضفر للمريخ .

@ احلى انتصارات الهلال كانت عبر ثغرة ضفر .

@ ضفر جلس بمنزله لموسم كامل ولم يجد عرضاً حتى من فرق الليق .

@ عودة ضفر عودة الزمن الجميل يا هلالاب .

@ ضفر والصيني في دفاع المريخ .. ايه الحلاوه دي يا اولاد .

@ الصيني مشطوب الهلال واهلي مروي .

@ احلامكم جزء من ماضينا .



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