الكشف عن لقاء مرتقب سيجمع الرئيس البشير بقادة الأحزاب السياسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر مطلعة عن اتصالات رفيعة المستوى يجريها مسؤولون بارزون بالقصر الرئاسي ومدير جهاز الأمن الوطني الفريق أول أمن صلاح قوش مع قيادات قوى المعارضة السياسية وتحالف نداء السودان بزعامة رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، للدفع بعملية الوفاق الوطني والسلام بالبلاد.

وكشفت عن لقاء مرتقب سيجمع الرئيس البشير بقادة الأحزاب السياسية. وشهد منزل مستشار رئيس الجمهورية الأسبق د. منصور خالد مساء السبت الماضي اجتماعا رفيع المستوى، قالت المصادر إن مسؤولين في الحكومة وقيادات بالمعارضة حضرت ذلك اللقاء بجانب رئيس المؤتمر الوطني أحمد هارون. ولم ترشح أيه تفاصيل أخرى حول ذلك الاجتماع.

وكشفت مصادر لصحيفة السوداني عن انخراط مدير الأمن في مشاورات مكثفة مع قادة المعارضة. وأكدت المصادر أن قوش التقى المهدي وعمر الدقير عدة مرات.

وفي السياق، أكدت المصادر مغادرة د. فيصل حسن إبراهيم البلاد مساء أمس، في مهمة خاصة بعملية السلام تمتد لـ(12) يوماً، لكن مصادر مقربة من المساعد استبعدت ذلك مؤكدة مغادرته إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة خاصة لقضاء إجازة قصيرة.

إلى ذلك قال نائب رئيس حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق، إنه ليس لديهم مشكلة في لقاء الرئيس إن طلبهم وأضاف : ” بل إننا نعيب على الحكومة عدم إجرائها اتصالات مع المعارضة وكأنهم لا يعتبرون أن للآخرين أفكاراً ومبادرات يمكن أن تصلح”.