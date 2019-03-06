ضبط “غزلان” نادرة بأم درمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تحقق نيابة أمن الدولة مع شخص في اتهامات تتعلق بحيازة ثلاثة غزلان نادرة بأم درمان. وقال صدر غن شرطة الحياة البرية كانت قد تحصلت على معلومات تفيد بحيازة الرجل على غزلان من نوع نادر ومحظور حيازته دون إذن، موضحاً أن فريقاً منها تقصى حول المعلومة ونجح في القبض على المتهم ومعه الغزلان بحسب صحيفة السوداني، مبيناً أنه اقتيد إلى نيابة أمن الدولة التي حققت معه ودونت ضده بلاغاً تمهيداً لمحاكمته. المادة السابقة المؤتمر الوطني يسخر من دعاوي إضراب تجمع المهنيين المقالة القادمة الكشف عن تلاعب شركتين في مبلغ (40) مليون درهم

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