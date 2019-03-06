المؤتمر الوطني يسخر من دعاوي إضراب تجمع المهنيين

الخليج 365:

سخر المؤتمر الوطني من دعاوي الإضراب التي تنادي بعض الكيانات، وقال إنه لم ير أو يشعر بإضراب دعا له تجمع المهنيين أمس الثلاثاء .

وأضاف (هذه مجرد بالونات بائسة، الحياة عادية في مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع كافة، في الأسواق والمناطق والمصانع)، وأشار رئيس قطاع الاعلام بالحزب إبراهيم الصديق، الى أن الشعب حصيف ومدرك لهذه الأجندة التي تهدف لخلق الإرباك والفوضى .

وقال إن التجمع يفتقد للرؤية ويقفز للمجهول، ووصف الجهات التي تدعو لإضراب بالكيانات الوهمية، في وقت إتهم قوى سياسية داخلية وحركات مسلحة بالخارج ذات أجندة أجنبية تحريضية بأنها تحرض لمثل هذه الدعوات .

ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، الفريق أحمد إمام التهامي، الدعوة الى الإضراب بالفاشلة، وقال وبحسب صحيفة آخر لحظة أمس إنه قام بجولة في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، وأن الحياة كانت طبيعية وعادية، وأضاف حتى الاحتجاجات انحسرت في الاحياء، والآن يقوم بها صبية يحرقون لساتك ويغلقون الشوارع بالحجارة .