العملات الأجنبية تواصل الارتفاع مجدداً مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

عاودت اسعار العملات الاجنبية بالصعود مجددا امام الجنيه السوداني في السوق الموازية مع تباين سعر الصرف .

وأكدت مصادر مصرفية طبقا لموقع اخبار السودان عودة صعود العملات الاجنبية بشكل متسارع منذ منتصف الاسبوع الحالي بعد استقرار على نحو منخفض هو الادنى هذا العام اثر فرض حالة الطوارئ ما ادى الى توقف التعاملات المالية في السوق السوداء خوفا من العقوبات وجاءت الاسعار متباينة بشكل كبير نظرا لعدم وجود سوق حقيقي ما عجل بتراجع العملات وسط تصريحات اقتصادية بعدم وجود سعر حقيقي للعملات مقابل الجنيه رغم ارتباطها بالعرض والطلب .

ووفق بيانات موقع اخبار السودان فقد قفز سعر الدولار الامريكي امام الجنيه السوداني في مستهل تعاملات اليوم الاربعاء ليبلغ ادنى سعر وصل اليه 55 جنيها فيما بلغ متوسط اعلى سعر صرف 67 جنيها ووصل اعلى سعر صرف للدولار الامريكي 73 جنيها للتعاملات النقدية اما تعاملات الشيكات فتباينت مابين 85-92 جنيها .

وكان صرف الدولار قد تخطى حاجز 75 جنيها في السوق الاسود الشهر الماضي، غير أنه شهد هبوطاً كبيراً في السوق الموازية أمام الجنيه السوداني نهاية الأسبوع الماضي بنحو 20 %، تزامنا مع فرض إجراءات الطوارئ.

متوسط اسعار العملات في السودانفي السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاربعاء 06\03\2019م

العملة الصرف مقابل الجنيه وفق موقع اخبار السودان

الدولار الامريكي السعر متباين مابين 55-73 اقرا الخبر اعلى

الريال السعودي 17.80 جنيهاً متباين مابين 17-18.20

الدرهم الاماراتي 19.40 جنيها

اليورو 78.34 جنيه