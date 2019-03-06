الصيحة) تكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد

الصيحة: خاص

تحصلت (الصيحة) على تفاصيل دقيقة عن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة القادمة والتي تحدث عنها رئيس الجمهورية بأنها ستكون من كفاءات.

وأبلغ مصدر مقرب من نبض الحراك الرئاسي والسياسي أن لجنة مصغرة تتبع للرئاسة تم تشكيلها مكونة من عدة جهات، شرعت في إعداد وثيقة نهائية للقائمة القصيرة لشاغلي المواقع الدستورية القادمة. وأكد المصدر أن الرئيس عمر البشير يجري مشاورات مكثفة مع شخصيات سياسية وكفاءات وطنية وقيادات حزبية حتى تخرج الحكومة متوافقة وملبية للتطلعات ولما ورد في خطاب الرئيس الأخير، بحسب قوله.

وقال المصدر إن قياديين بأحزاب موالية للحكم وأحزاب معارضة تم التشاور معهم بالفعل للاتفاق على أسماء محددة في التشكيل الوزاري المقبل. ورجّح المصدر أن تضم الحكومة القادمة كفاءات ذات قدرة فنية عالية وميزات علمية خاصة في وزارات القطاع الاقتصادي، كالمالية والتجارة والنفط والمعادن والثروة الحيوانية، وأن لا تتجاوز الـ(20) وزارة.

واستبعد المصدر أن تكون هناك وجوه حزبية خالصة سواء من المؤتمر الوطني أو الأحزاب التي كانت مشاركة في الحكم. وتوقع مشاركة شخصيات أقرب للمعارضة وحاملي السلاح من الحركات غير الموقعة للسلام، لافتًا إلى تفاهمات جرت مع بعض الحركات سيتم التمهيد لدخولها في حلبة السلام وإسناد حقائب وزارية لشخصيات ترضى عنهم تلك الجهات.

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