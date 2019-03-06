عز الدين الحاج: الحرب النفسية تَنتظر الهلال في كوماسي

أكّد الأستاذ عز الدين الحاج مدير المكتب التنفيذي بنادي الهلال الذي غادر إلى غانا فجر أمس، أنّ فريق الأشانتي كوتوكو الغاني يتعمّد استخدام وسائل غير مشروعة للحصول على نتائج إيجابية بملعب “بابا يارا” في مدينة كوماسي، مشيراً إلى أن الأشانتي تحديداً ينتمي لقبيلة تُعتبر الأصعب والأشرس في غانا وفي إفريقيا عموماً، وأنّهم يعتمدون بشكل أساسي على أسلوب ترهيب الخصم لتحقيق النتائج الإيجابية وقد ظهر ذلك في مواجهتي الأشانتي أمام زيسكو وناكانا مؤخراً، وأضاف: الهلال سيصل إلى غانا صباح اليوم الأربعاء وسيتدرّب باستراحة الفندق في اليوم الذي سيصل فيه لتفكيك العضلات، ومن ثمّ سأحرص على حجز ملعب لأداءٍ تمرينين يومي الخميس والجمعة بينما سيؤدي الفريق مرانه الرئيسي يوم السبت، وأتوقّع أن نقابل صعوبات في الجانب المُتعلِّق بالتنسيق مع إدارة نادي الأشانتي، حيث شاهدنا الطريقة التي تعامل بها الفريق الغاني عقب وصوله للخرطوم لمواجهة الهلال في الجولة الأولى وكيف رفض رئيس البعثة حتى إطارنا بملعب التدريب أو تقبُّل أبسط الخدمات، كل المُعطيات تُؤكِّد أنّ الأشانتي سيعتمد للاستفادة من الحرب النفسية في مواجهة الفرقة الهلالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة