نتجت عنها قرارات مصيرية البرلمان… تفاصيل (10) جلسات عاصفة

الخرطوم: محجوب عثمان

تلتئم الهيئة التشريعية القومية اليوم الأربعاء في جلسة طارئة لمناقشة المرسوم الجمهوري الخاص بفرض حالة الطوارئ، وإبداء الرأي حوله.. بيد أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يقطع فيها البرلمان إجازته لعقد جلسة طارئة تكون فيصلاً بين ما قبلها وبعدها بما تخرج به من قرارات تغير مجرى التاريخ، كما أن للبرلمان جلسات أخرى لم تكن طارئة، لكنها كانت باقية الأثر لما حوته من نقاشات غيّرت الواقع، كان غالبها في فترة إنفاذ اتفاقية نيفاشا التي شهدت مشاركة نواب من الحركة الشعبية.

(1)

نواب (الشعبية)… انسحاب سارت به (الركبان)

في يوم الثلاثاء 22 ديسمبر من العام 2009 انسحب نواب الحركة الشعبية احتجاجاً على تمرير قانون استفتاء جنوب السودان، بتعديلات لم يتم الاتفاق حولها… يومها قال رئيس كتلة الحركة الشعبية ياسر عرمان إن مشروع القانون تضمن تعديلات تخالف الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في اجتماعات رئاسية بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، وقال “إن التعديل الذي أدخله البرلمان يمنح الحق لكل الجنوبيين في الشمال للتسجيل والتصويت في عملية الاستفتاء”.

وقال نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق، “نحن نرفض هذا القانون ولن نتعامل به، ولا نعتبره قانوناً لأنه تضمن تعديلات لم نتفق عليها”.

(2)

نواب الجنوب.. طرد (جهير) على الملأ

واحدة من أهم الجلسات في البرلمان خلال عقود حكم الإنقاذ كانت الجلسة الطارئة التي انعقدت في 21 فبراير من العام 2011، وهي التي خُصصت لتعديل الدستور عقب انفصال جنوب السودان وإسقاط كل المواد المتعلقة بالجنوب والبالغة 58 مادة، فضلاً عن إسقاط عضوية 99 نائباً برلمانياً من جنوب السودان بينهم نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق.. يومها أعلن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أن أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان لن يشاركوا في جلسة البرلمان التي ستعقد في أبريل المقبل، وأن مقاعد الجنوبيين في البرلمان لن يكون لها وجود.

(3)

موازنة 2012م … مطالبات بسحب الثقة عن الوزير

جلسة بدأت عادية يوم 22 يونيو من العام 2012 لكنها لم تلبث أن تحولت لجلسة عاصفة عندما بدأ نواب البرلمان يعبرون عن غضبهم تجاه الحكومة التي طبقت زيادات على أسعار السلع قبل إجازتها من قبلهم، مما دفعهم للمطالبة بسحب الثقة عن وزير المالية علي محمود، لدرجة أن تدخل النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه في النقاش بشكل أساسي في الجلسة وقيادته لمرافعة قوية عن الحكومة لم يهدئ نفوس النواب.

جدل ذلك اليوم اضطر رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر لرفع الجلسة بمقترح من رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني غازي صلاح الدين للتشاور وامتصاص غضب النواب ليعاود المجلس الانعقاد بجلسة مسائية في جولة ثانية.

هكذا سارت الجلسة الاستثنائية حول إعادة النظر في موازنة الدولة للعام 2012م.

(4)

الأقطان… فضيحة تحت (القبة)

شهد البرلمان في 21 أبريل من العام 2014 يوماً مخالفاً للعادة، إذ خالف رئيسه د. الفاتح عز الدين اللائحة رغم تنبيهه لذلك، لكنه أصر على عرض ملف قضية الأقطان، وكشف أدق التفاصيل في أكبر قضية فساد تشهدها البلاد، كانت حينها قضية الرأي العام الأولى، وكانت المعلومات حولها تتدفق لدرجة إصدار أمر بإيقاف النشر فيها، لكن طالب عز الدين وزير العدل حينها محمد بشارة دوسة بالإدلاء ببيان حولها، فكانت أدق التفاصيل حول القضية التي أدهشت نواب البرلمان أنفسهم.

حينها اعتبر نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد، رد الوزير مخالفاً للمادة «44/2» من لائحة البرلمان والتي تمنع عرض أي أمر لا يزال أمام القضاء، لكن رئيس البرلمان، ووزير العدل كان لهم رأي آخر باعتبار أن المعلومات، سبق وأن أوردها الإعلام وأنها ليست سرية.

(5)

علي عثمان… جلسة الـ(Shoot to kill)

عقب تحرير حقل هجليج النفطي من الحركة الشعبية في يوم الجمعة 20 أبريل من العام 2014، دعا البرلمان لجلسة طارئة انعقدت يوم الإثنين 23 أبريل وحملت العديد من المفارقات خاصة خطاب النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه الذي أعلن من داخل قبة البرلمان فرض الطوارئ على الحدود مع الجنوب ومنع تهريب السلع، وقال قولته الشهيرة “تعليماتنا للقوات النظامية على الحدود) (shoot to kill ولن نسمح لأحد بعد اليوم أن يمد العدو ولو بشق تمرة”.

في تلك الجلسة استغل علي عثمان التفاف المواطن حول القيادة لتمرير إعادة النظر في الميزانية وفرض المزيد من الإجراءات الاقتصادية القاضية بزيادة أسعار السلع عليه.

(6)

إسماعيل حسين… بطاقة حمراء لنائب (شعبي)

في يوم الإثنين 13 من شهر مايو من العام 2014 دخل رئيس البرلمان د. الفاتح عز الدين ود. إسماعيل حسين رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي المعارض بالبرلمان التاريخ عندما أصبح د. الفاتح أول رئيس برلمان يقوم بطرد نائب منتخب في تاريخ المجالس التشريعية بالبلاد، فيما نال إسماعيل لقب أول مطرود إثر مشادة كلامية في الجلسة الصاخبة التي لم يعترف فيها الفاتح بكتلة غير كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان، كما لم يلتزم فيها إسماعيل بقواعد الحديث المتعارف عليها في الجلسات برأي البعض ليخرج رئيس البرلمان (البطاقة الحمراء) في وجهه حينها تحوّلت قاعة البرلمان إلى ما يشبه حلبة المصارعة.

(7)

الجمارك… نواب الوطني يختلفون

وفي يوم الإثنين الخامس من يناير من العام 2015م شهد البرلمان جلسة عاصفة تبنى فيها عدد من نواب المؤتمر الوطني رأياً مخالفاً لرؤية الحزب حول قانون الجمارك الذي كان ينظره البرلمان حينها خاصة المادة التي أعطت شرطة الجمارك الحق في الاستفادة من 50% من الأموال المضبوطة والمصادرة بموجب مخالفات التهريب وغيرها، مؤكدين أن النسبة كانت فقط 5%، إلا أنها تحولت في القانون إلى 50%، مشيرين إلى أن ذلك يعد إهداراً للمال العام، ويتبنى ذلك الخط كل من محمد الحسن الأمين وعواطف الجعلي.. لكن الكثرة غلبت الشجاعة عندما انحاز معظم نواب الحزب لصالح القانون وقاموا بتمريره، ونفى رئيس البرلمان، الفاتح عز الدين، أن تكون نسبة 50% من الأموال المصادرة تذهب لأفراد الجمارك، وقال إنها توظف في مشروعات كإنشاء المعابر، بعيداً عن التصرف الفردي لمدير الجمارك.

(8)

عسيل… القبة تتحول لقاعة محكمة

في يوم 8 يونيو 2016 نصب نواب المجلس الوطني، منصة، لمحاكمة النائب المستقل محمد طاهر عسيل على خلفية تصريحاته التي وصف فيها نائبتي رئيس المجلس ورؤساء اللجان بـ(الكومبارس) ووصف قبة المجلس بساحة التسلية.

لم يسمح رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر بالاستماع لدفوعات عسيل، لكنه شن هجوماً على رؤساء التحرير والصحفيين وكتاب الأعمدة، واتهمهم بمحاولة هدم ركيزة الدولة بتشويه الحقائق والإسفاف والكذب والتضليل، وقال محذراً (لا تأمنوا غضبة الحليم)، المحاكمة انتهت بتقريع النائب عسيل وصب جام الغضب على الإعلام، الأمر الذي ترتب عليه بعد عامين تدهور العلاقة بين الإعلام والمجلس ومنع الصحفيين من دخول البرلمان في قضية دفعت اتحاد الصحفيين للتدخل وإقرار ميثاق الشرف الصحفي.

(9)

الاحتجاجات.. (بلال) تحت قصف النواب

الجلسة (37) للبرلمان في دورته الماضية والتى صادفت السابع من يناير المنصرم كانت استثنائية نظراً للظرف الذي تمر به البلاد، وطبيعة أسئلة النواب التي مسّت عصب الحقيقة في مشهد الاحتجاجات الجماهيرية، الجلسة خُصّصت لوزير الداخلية ليدلي ببيان حول التظاهرات وتعامل الأجهزة النظامية معها وأسباب سقوط ضحايا فيها.

ورغم أن الوزير د. أحمد بلال أجاب على الأسئلة بدبلوماسية ومس رؤوسها، دون الولوج في صعابها ووهادها وبرغم صرامة رئيس البرلمان بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، لكنها تحولت إلى هرج ومرج شديد، عندما بدأت عضو البرلمان غريمة أحمد بلال في حزبه إشراقة سيد محمود في الحديث دون إذن ما أجبر رئيس البرلمان على الدخول معها في حالة من الهرج ومع عدد آخر من النواب لتتحول الجلسة إلى جلسة دراماتيكية امتدت آثارها خارج القبة لدرجة أنها أسفرت عن طلبات برفع الحصانة عن النائب أبو القاسم برطم لاحقاً.

(10)

مفوضية الانتخابات… النصاب يُؤجّل التمرير

في العاشر يناير من العام الجاري، فشل البرلمان للمرة الثانية على التوالي في تمرير قرار لرئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المفوضية القومية للانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب .. ورغم أن الجلسة التي سبقت ذلك كانت تعطلت أيضاً لذات السبب عندما اعترض النائب المستقل مبارك النور على عرض القرار للموافقة في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني، ويؤجل رئيس البرلمان المصادقة على القرار لجلسة البرلمان الأخيرة، إلا أن الجلسة الأخيرة نفسها لم يكتمل فيها النصاب رغم التنبيه بضرورة الحضور، الأمر الذي اضطر رئيس البرلمان لطي سجل الدورة دون إجازة قرار رئيس الجمهورية الذي ظل معلقاً حتى اليوم.

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