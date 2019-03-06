إيلا ووزير العدل يبحثان سد ثغرات الفساد

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد طاهر إيلا، دعم الدولة لجميع المهام التي تضطلع بها وزارة العدل في المرحلة الحالية، مع التأمين على أن تكون الوزارة هي الجهة المنوط بها الإشراف على العقود الحكومية والاتفاقيات التي توقعها.

وتناول إيلا خلال لقائه وزير العدل محمد أحمد سالم أمس، ضرورة سد الثغرات التشريعية فيما يتعلق بالفساد وذلك انسجاماً مع خطة الدولة في مكافحة الفساد.

واستمع رئيس الوزراء إلى تنوير شامل من وزير العدل حول جهود وزارته في تصريف المهام الدستورية المنوطة بها من حيث الإصلاح القانوني والتشريعات المتعلقة بتوصيات الحوار الوطني وبرنامج إصلاح أجهزة الدولة.

وقال سالم إن اللقاء تطرق للإطار القانوني لإعلان حالة الطوارئ وضرورة سيادة حكم القانون.

وأوضح سالم أن اللقاء بحث أيضاً مجهودات وزارة العدل في المنابر الخارجية ودورها في منظمات حقوق الإنسان، وقال إن رئيس الوزراء أمن على التوجه العام المنصوص عليه في الدستور والخاص بأن تكون وزارة العدل هي الجهة المنوط بها الإشراف على العقود الحكومية والاتفاقيات التي توقعها الحكومة.