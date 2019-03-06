المعادن تخطط لفتح أسواق نموذجية لبيع الذهب

قال وكيل المعادن في وزارة النفط والغاز والمعادن د.عبدالجابر عثمان مرعي، إن الوزارة تخطط لفتح أسواق نموذجية لشراء الذهب عبر بنك السودان المركزي من المعدنين التقليديين، ضمن خطة 2019 الرامية لوقف عمليات تهريب المعدن النفيس.

وأكد مرعي لبرنامج “مجريات الأحداث” على “الشروق”، الثلاثاء، أن قطاع المعادن يشهد الآن عملاً إيجابياً كثيفاً وكبيراً جداً، معبراً عن أمله أن يؤدي ذلك لتغطية كل الفروقات في الميزان التجاري للدولة.

وأشار إلى أن الرقم الحقيقي لإنتاج الذهب خلال العام 2018 المنصرم بلغ حوالى 96,3 طناً، وماهو مخطط له في العام الجاري 2019 سيزيد عن هذا الرقم ويصل إلى المئة طن أو يزيد قليلاً.

وأقر بأن الذي دخل إلى خزينة الدولة حوالى 20 بالمئة فقط من الكمية المنتجة خلال العام المنصرم.

التعدين التقليدي

“

مرعي يقول أن السياسات التي اتخذت مؤخراً من قبل الدولة من خلال حزمة الإجراءات الاقتصادية فيما يتعلق بسعر شراء الذهب في مناطق الإنتاج،هي سياسات كفيلة بوضع حد للتهريب وإعادة الكميات التي كانت تحسب في حساب الفاقد إلى الخزينة

“

وأرجع مرعي ذلك لصعوبة إمكانية الإحاطة بقطاع التعدين التقليدي الذي ينتج مابين 70 إلى 80 بالمئة من الإنتاج.

وأكد أن عدد المعدنين المنتشرين في ولايات البلاد المنتجة المختلفة يفوق المليون و700 معدن.

وكشف عن ترتيبات جديدة خلال العام الجاري من أجل الإحاطة الكاملة ما أمكن بالمنتج من الذهب عبر إجراءات واضحة منها فتح أسواق نموذجية، ووضع ترتيبات إدارية محكمة يتم تنفيذها على الأرض عبر الشركة السودانية للموارد المعدنية.

ولفت مرعي إلى أن السياسات التي اتخذت مؤخراً من قبل الدولة من خلال حزمة الإجراءات الاقتصادية فيما يتعلق بسعر شراء الذهب ومحاولات توفير السيولة وشراء الذهب في مناطق الإنتاج، هي سياسات كفيلة بوضع حد للتهريب وإعادة الكميات التي كانت تحسب في حساب الفاقد إلى خزينة الدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الشروق