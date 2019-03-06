يُغادر فجر اليوم إلى غانا الهلال يُودِّع ملعبه بمرانٍ صباحي ساخنٍ وعودة نزار

استأنف فريق الهلال تدريباته التحضيرية لمُواجهة الجولة الخامسة بمرحلة المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي “الكونفدرالية”، التي سيحل فيها الأزرق ضيفاً على الأشانتي كوتوكو الغاني عصر الأحد المقبل بمدينة كوماسي، حيث أجرى الفريق صباح أمس مراناً تكتيكياً ساخناً بالجوهرة الزرقاء عقب نهاية الراحة السلبية الممنوحة للاعبين من قبل الإطار الفني، واشتمل التمرين الأخير لفريق الهلال على تنفيذ جُملة تدريبات بدنية وفنية تكتيكية، اطمأن فيها التونسي نبيل الكوكي وبقية أفراد الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين لمُواجهة الأشانتي كوتوكو، ولم يشارك القائد عبد اللطيف بوي والهداف وليد بخيت “الشعلة” في الحصة التدريبية بعد منحهما إذناً من قِبل الإطار الطبي وتابع الثنائي التمرين من الخارج، في حين شَهدت الحِصّة التدريبية عودة متوسط الميدان نزار حامد للمُشاركة في التدريبات، وخُضع عناصر الفريق الأول لتدريبات بدنيةٍ قويةٍ في غالبية زمن التمرين، وانضم مدرب الأحمال التونسي للإطار الفني للهلال وباشر مهامه بصورةٍ رسميةٍ بتنفيذ تدريبات بدنية قوية.

وعقب نهاية التمرين دخل فريق الكرة الأول في معسكر مقفول بفندق النادي في الجوهرة الزرقاء، تمهيداً للسفر فجر اليوم إلى غانا ببعثة تضم (22) لاعباً ويغيب عنها المهاجم الكنغولي إدريسا مبومبو للإيقاف.

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