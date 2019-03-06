الحكومة السودانية تودع مرسوم الطوارئ في البرلمان وتؤكد عدم المساس بالحريات

الخرطوم: باج نيوز

أودع وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، المرسوم الجمهوري بإعلان فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، منضدة البرلمان.

وقال سالم في جلسة طارئة اليوم “الأربعاء”، إن دواعي فرض الطوارئ تتمثل في محاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد كتهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب لخارج البلاد.

وأكد التزام الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية والدولية والمواثيق الدولية المنظمة للطوارئ، فضلاً عن عدم المساس بالحريات ومنح حق التقاضي.

وأعلن عن إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة حول فرض حالة الطوارئ، مشيراً إلى أحقية البرلمان في إلغاء الطوارئ حال انتفاء دواعي ومبررات فرضها.

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