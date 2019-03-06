الرباعي ينضم للتدريبات مُباشرةً خماسي المريخ يعود للخرطوم الاثنين المقبل

تقرّر عودة خماسي المريخ بكري المدينة ومحمد عبد الرحمن ومحمد الرشيد وأحمد آدم، إلى جانب ضياء الدين محجوب إلى الخرطوم يوم الاثنين المقبل الموافق الحادي عشر من مارس الجاري وذلك بعد أن يكمل الرباعي الأول عمليات التأهيل الطبي الذي يُخضعون له بمتابعة وإشراف أخصائي العلاج الطبيعي أحمد العابد والمدرب العام رمزي العرفاوي.. وينتظر أن ينضم بكري المدينة ومحمد عبد الرحمن ومحمد الرشيد وأحمد آدم للتدريبات فور عودتهم لتنفيذ برنامج إعداد بدني خاصٍ تحت إشراف الروماني ماريوس قبل الانضمام للتدريبات الجماعية على أن يتم في الأيام القليلة المُقبلة حسم أمر اللاعب ضياء محجوب الذي تَمّ إخضاعه لفحوصاتٍ جديدةٍ قبل الشروع في إجراء عملية جراحية له وتحديد مكان الجراحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة