تحالف: “2020” يقترح تشكيل مجلس رئاسي بزعامة البشير ومد أجل الحكومة لعامين

الخرطوم: باج نيوز

دفع تحالف قوى 2020 برئاسة الطيب مصطفى بمبادرة اقترح فيها الاتفاق على فترة انتقالية لمدة عامين تبدأ بإنهاء أجل الرئيس البشير في 2020 وتأجيل الانتخابات المزمع عقدها العام المقبل لمدة عامين.

واقترح رئيس التحالف في مؤتمر صحفي اليوم “الأربعاء”، تشكيل مجلس رئاسي برئاسة الرئيس البشير ويتكون من خمسة أفراد على أن تتولى الجمعية العمومية للحوار اختيار بقية أعضاء المجلس الرئاسي الأربع والحرص على تمثيل المرأة والشباب، وأشار إلى أن رئيس الوزراء يختار بالتشاور مع المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة والولاة.

واقترح التحالف في مبادرته مد أجل البرلمان ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية لمدة عامين بعد العام 2020، وطالب بضرورة بتعديل مدة الطوارئ لتكون ستة أشهر بدلاً من عام تمدد حال استمرت الدواعي، وإلغاء البندين “أ،ب” من أمر الطوارئ الأول المتعلقين بدخول المنازل والمنشآت وتفتيشها دون إذن، وتعديل البند المتعلق بحظر التجمعات والندوات غير المرخص لها وإبداله ببند جديد يسمح بالمواكب والتجمعات التي ينظمها القانون.

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