مركز المعلومات يتصدى لعملية اختراق لنظام الدفع الإلكتروني

الخرطوم: السوداني

أكد المركز القومي للمعلومات نجاحه في التصدي لعملية اختراق لنظام الدفع الإلكتروني. فيما كشفت الإدارة العامة للمباحث الجنائية التابعة لقوات الشرطة عن أكثر من ألفَي بلاغ ابتزاز عبر صور الموبايل يتم تدوينها خلال العام.

وقال مدير المركز محمد عبد الرحيم في منبر حول “جرائم المعلوماتية وأثرها على المجتمع”، بحسب (مركز الخرطوم للإعلام الإلكتروني) أمس، إن عدد المعاملات الإلكترونية في اليوم يبلغ (365) ألف معاملة تم خلالها تحصيل (17) مليون جنيه الأسبوع المنصرم، وشدد على ضرورة وضع قانون رادع للمعلومات (الضاربة)، وأقر بتعرض السودان لاختراق المواقع عبر جهات منظمة وغير منظمة بهدف تعطيل المنظومة، وأضاف: “أحياناً تخترق والبعض نتصدى له”.

وأعلن عن تزايد مستخدمي الإنترنت بالسودان، وقال إن ما يفوق (٩٣٪) من المستخدمين من الشباب وإن (٢٥٪) من الاستخدامات في الفيسبوك والتويتر في الترويج التجاري خاصة وسط السيدات، ونوه إلى أن اكثر من (٢٥٠) مليار رسالة من رسائل التواصل الاجتماعي يتم تداولها عالمياً يومياً.

في السياق، بث مدير إدارة الحوسبة بالإدارة العامة للمباحث الجنائية عقيد د.محمد أحمد عبد الرحيم تطمينات بوجود برمجيات تحدّ من النشر الكاذب والعثور على المتهم، مؤكداً أن إغلاق الهاتف النقال لا يعني أنه في أمان.

وأعلن عبد الرحيم الفصل في (٩٥٪) من البلاغات بالمحاكم، وأشار إلى محاكمة مرتكبيها وتسوية (٥٪) من البلاغات من خلال (الجودية)، وحذر من الرد والتجاوب مع المكالمات الدولية المشبوهة والرسائل من شاكلة (ربحت جائزة).

وأكد عبد الرحيم أهمية المعلومة في التخابر، وأشار إلى أن “القمامة” تُستقى منها المعلومات.