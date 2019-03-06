تُحدِّد هوية المُتأهِّلين لـ (النُّخبة) أربع مُباريات نارية في الممتاز اليوم

تَدخل مرحلة المجموعتين بمسابقة الممتاز مراحل حاسمة اليوم لحساب المجموعة الأولى.. حيث تُقام أربع مباريات في توقيتٍ واحدٍ وهو الثالثة والنصف عصراً في الجولة (14) والأخيرة ستُحدِّد نتائجها إلى درجةٍ كبيرةٍ الأندية المُتأهِّلة إلى دَور النُّخبة والأندية التي ستلعب في مجموعة تفادي الهُبُوط في انتظار مُباراة وحيدة مُؤجّلة ستلعب لاحقاً…

إذ سيكون ملعب نيالا مسرحاً لمواجهة تجمع صاحب الأرض حي الوادي صاحب الترتيب الثالث (18) نقطة بالمريخ المُتصدِّر (30) نقطة والذي حجز مقعده منذ فترة طويلة في دور النُّخبة وضمن إنهاء المرحلة الحالية متصدراً.

وبالخرطوم، سيكون ملعب دار الرياضة بأم درمان مسرحاً لمُواجهة قوية ومُهمّة طرفها الموردة صاحب التّرتيب الرابع (18) نقطة والمُتأخِّر بفارق الأهداف عن حي الوادي مع الأهلي الخرطوم (11) نقطة والذي يحتل الترتيب قبل الأخير ولا يملك حظوظاً في التّرقي لمجموعة النخبة.. حيث يحتاج الموردة للفوز لتعزيز حظوظه في التواجد بالنخبة بعيداً عن نتائج بقية المباريات.

الخرطوم الوطني الذي حجز لنفسه مقعداً بالنخبة برصيد (24) نقطة يحتل الترتيب الثاني، يستقبل على ملعب إستاد الخرطوم ضيفه الأمل عطبرة (17) نقطة صاحب التريب الخامس والذي لا يملك خياراً غير الفوز ثم انتظار أن يبتسم له الحظ وتأتي نتائج بقية المباريات في مصلحته.

وفي الأبيض، لا يملك هلال التبلدي الذي يقبع في الترتيب السادس برصيد (15) نقطة، خِيَاراً غير الفوز على ضيفه مُتذيِّل المجموعة الأهلي مروي (8) نقاط للمُحافظة على حظوظه الضئيلة في التأهل للنخبة، لأنه يملك مباراة مُؤجّلة أمام المريخ المتصدر يتعيّن عليه الفوز فيها أيضاً ليتفوّق على بقية مُنافسيه.

الجدير بالذكر أنّ هنالك أربعة أندية تتنافس على بطاقتين متبقيتين لمُرافقة المريخ والخرطوم الوطني نحو دور النخبة من أندية المجموعة الأولى وهي أندية حي الوادي نيالا (18) نقطة والموردة الأم درماني (18) نقطة والأمل عطبرة (17) نقطة، إلى جانب هلال الأبيض (15) نقطة، مع الإشارة الى أن جولة اليوم تُعتبر الأخيرة لكل تلك الأندية ما عدا هلال الأبيض الذي تبقّت له مباراة أخرى مُؤجّلة أمام المريخ.

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