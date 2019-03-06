المريخ يرغب في ضم وادي نيالا لقائمة الضحايا والابتعاد بالصدارة

يبحث المريخ عن ظهور مميز والابتعاد أكثر بصدارة مجموعته عندما يحل ضيفاً على حي الوادي نيالا في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز في مرحلته الثانية وقسمه الأول، الأحمر ضرب بقوة كبيرة وضمن المركز الأول والتأهل مبكراً ولم يستثن أي فريق ليصل للنقطة 30 بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه وذلك بخلاف مباراة اليوم والمباراة المؤجلة في الجولة الأخيرة أمام هلال التبلدي، وحقق المريخ الفوز في الجولة الأخيرة على حساب الأمل عطبرة بعد أن كانت بعثته قد وصلت البلاد عقب مباراة عصيبة أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب بطولة زايد للأندية العربية وتعد المباراة اليوم ومباراة التبلدي بمثابة إعداد وتحضير لمباراة الإياب التي ستقام في التاسع والعشرين من هذا الشهر.

المريخ بدا وكأنه بلا منافس في مجموعته بعد أن تفوق على كل الأندية وحقق الانتصارات بسهولة ويسر ليتأهل من الجولة الثانية من المرحلة الثانية وضمن المركز الأول بعد مرور 4 جولات فقط حسب صحيفة الصدى، وهو ما جعله يؤدي بقية مبارياته بأريحية كبيرة وثقة. الطرف الثاني في المباراة حي الوادي نيالا الذي يحتل المركز الثالث برصيد 18 نقطة، غير أنه مهدد باللعب في دوري العشرة وذلك حال خسر مباراة اليوم إذ سيتجمد رصيده الحالي ليتبدد أمله في التأهل بعد أن يكون قد أكمل مبارياته بانتهاء مباراة اليوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)