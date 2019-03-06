الكاف يتوج الشعلة لاعب الهلال نجم الأسبوع

اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” لاعب الهلال وليد بخيت “الشعلة” نجماً للجولة الرابعة من مسابقة الكونفدرالية .

وكان وليد الشعلة قد ظهر بشكل مشرف أمام زيسكو الزامبي وقاد الهلال لتحقيق الفوز وصدارة المجموعة الثالثة بعد أن صنع الشعلة الهدف الاول لزميله محمد موسى الضي، وسجل الشعلة الهدف الثاني .

وبحسب صحيفة قوون، تغزل موقع الكاف في مقدرات اللاعب الفنية وذكائه أمام المرمى مما سهل مهمة الهلال أمام زيسكو الزامبي في الجولة الماضية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)