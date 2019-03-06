أظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لفنانة تغني باللهجة الموريتانية للتظاهرات السودانية ورددت هتاف “تسقط بس” الأمر الذي تفاعل معه رواد التواصل الاجتماعي ونالت إعجاباهم وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 علق أحد النشطاء قائلاً: ( أكثر شئ يفرح أن هتاف تسقط بس أصبح معروف في كل دول العالم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. فنانة موريتانية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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