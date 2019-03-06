4 مباريات في الدوري الممتاز اليوم

تخوض فرق الأمل عطبرة وحي الوادي نيالا والموردة وهلال الاًبَيِّض من فرق المجموعة (أ)، سباق الأمتار الآخيرة للصعود للنخبة وذلك من خلال 4 مباريات مختلفة سوف تلعب في توقيت واحد عصر اليوم تحقيقا لعدالة المنافسة.

وتعتبر المباريات مصيرية للأمل ووالوادي والموردة لأنها الآخيرة لهما ولا خيار أمام الفرق جميعها سوى لضمان التأهل للنخبة.

بإستاد مدينة نيالا، يحل المريخ المتأهل والمتصدر للمجموعة (أ) ب27 نقطة، على حي الوادي الذي يحتل الترتيب الرابع ب17 نقطة.

ويواجه المريخ تحديا خاصا يتمثل في مديره الفني السابق محمد عبد الله مازدا، الذي أعاد الفريق لسكة الإنتصارات وإنتزع تعادلا غاليا من ملعب الموردة في الجولة السابقة، وهو المدرب الذي إستقال عن المريخ وحل الزلفاني محلة.

باستاد الخرطوم يستضيف الخرطوم الوطني المتأهل سلفا للنخبة ب18 نقطة، فريق الأمل عطبرة، الذي تلقى خسارة صادمة من الأهلي الخرطوم في الجولة السابقة وتدحرج للترتيب الخامس ب17 نقطة.

ويخوضها الأمل بدون مدربه هيثم مصطفى الذي أقيل بعد نهاية مباراة الأهلي الخرطوم مباشرة.

ومن جانبه يسعى الخرطوم للهيمنة على الترتيب الثاني، ولأفضل ختام لدوري المجموعتين والتفوق على الأمل في سجل مواجهة الفريقين في المواسم الآخيرة.

وبملعب دار الرياضة في مدينة أم درمان، يخشى الموردة العريق مفاجآت ضيفه الأهلي الخرطوم الذي ضرب طموحات كل من هلال الأبيض والأمل في تأجيل صعودهما للنخبة بالفوز عليهما.

وتحمل المباراة خصوصية ومضامين عاطفية لبرهان تِيَّة المدير الفني للأهلي الخرطوم.

فقد سطر برهان تاريخاً كبيراً مع فريق الموردة محليا وقاريا منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، ويشاء القدر أن يتحدد مصير الموردة غدا وهو مدرب لفريق آخر يمثل عقبة في صعود فريقه السابق للنخبة.

وفي عروس الرمال يسعى هلال الاًبَيِّض صاحب الترتيب السابع ب15 نقطة، لعدم التفريط في مباراته الآخيرة بملعبه، أمام ضيفه الأهلي مروي متذيل الترتيب ب8 نقاط.

وتعتبر فرصة هلال الأبيض في الصعود للنخبة، لأنه سيخوض مباراة آخرى غير مباراة اليوم، وذلك أمام المريخ في أم درمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)