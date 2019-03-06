سفير السودان برومانيا يكشف معلومات جديدة عن قضية “الطباخ”

اقسم سفير السودان برومانيا عبد الحفيظ العوض، أن ما كاله طباخه السابق أحمد علي ضده من اتهامات بالفساد وأكل حقوقه بأنه زور وظلم وكذب.

وأكد السفير أمس، أن الرجل استشاط غيظاً وفجر في خصومته، وشدد عوض على أنه لم يرسل إناءً واحداً من مقتنيات سفارة السودان ببلغاريا التي صدر قرار بإغلاقها ضمن قرارات التقليص للسودان، وقطع بأن كل المقتنيات سلمت عبر قوائم جرد رسمية، واستلمت بواسطة لجنة رأسها الملحق الإداري، وأنها موجودة بكاملها الآن.

واستهجن السفير بشدة ما أثاره “الطباخ” عن أخذه أموالاً من راتبه (مائة دولار) شهرياً نظير طعامه واستخدامه (الواي فاي)، وتساءل : ” أيعقل أن أطلب من عامل هذا الأمر”. ولفت إلى أنه مازال معه عاملان آخران بالمنزل.

وأكد السفير في بيان اطلعت عليه صحيفة الصيحة، أن الشيف تم فصله في 31 يناير الماضي بعلم وزارة الخارجية بسبب إخلاله بمتطلبات العمل، ولأنه لم يكمل العام، فإن استحقاقه وفق شروط الخدمة هو توفير تذكرة عودته للسودان، لأنه لا يستحق فوائد ما بعد الخدمة، وأن زملاءه بالعمل التزموا بتقديم دعم يعينه على العودة، لكنه رفض الإذغان وأصر على منحة حقوقه كاملة مما اضطر السفارة لاستدعاء الشرطة بعد أن كال الشتائم للبعثة ورموز الدولة. وأكد السفير أن ما أثاره في الفيديو محاولة لإشانة السمعة وتعزيز ملفه للحصول على اللجوء السياسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)