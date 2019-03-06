استخدام أبشع وسائل الجريمة تؤدي لمقتل أحد الشباب بولاية الجزيرة

شهد حي الدناقلة جوار كوبري حنتوب جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طه اسحق مبشر، حيث قامت مجموعة من المتهمين بالاعتداء على الشاب بصورة مريعة، وقد تعرض الشاب لضرب مبرح أدى لحدوث كسور مركبة في اليد وكسر في الرجل والرقبة، ولم تسلم حتى عيون الشاب القتيل من الأذى، وكذلك رأسه، وقد قامت مجموعة المتهمين بربط الشاب القتيل بحبل من يديه واستخدم أبشع وسائل التعذيب مما أدى لمقتله في الحال، ولإخفاء معالم جريمتهم البشعة قام المتهمون برمي جثمان الشاب القتيل في منطقة خلوية، لإخفاء معالم الجريمة، وبعد إبلاغ شرطة القسم الشرقي بمدني بوجود جثمان شاب، تحرك أفرادها ترافقهم شرطة مسرح الجريمة وقاموا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان الشاب القتيل وتم نقل جثمانه للمشرحة.

أسرة الشاب القتيل تقطن بأم بدة الجميعاب حسب صحيفة الدار، وظلت تنتظر قدوم ابنهم القتيل وقد تأخر عليهم وأخباره انقطعت عنهم عندها سافر شقيقاه عثمان وعلي لمدينة ود مدني وهم يبحثون عن شقيقهم ووجدوا بالفعل جثمان ابنهم القتيل بمشرحة ود مدني وتعرفوا عليه وملابسه ملطخة بالدماء وسالت دموع شقيقاه عند مشاهدتهما لجثمان شقيقهم بالمشرحة، عندها تحركت شعبة مباحث ولاية الجزيرة ترافقهم شرطة مدني شرق وتيم المباحث وقاموا أولاً بجمع خيوط عن مرتكبي الجريمة، وبعد مجهودات خارقة تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين، فيما تسعى شعبة مباحث الجزيرة للتوصل لبقية المتهمين الذين قاموا بارتكاب الجريمة، وعند وصول جثمان الشاب القتيل طه اسحق لمشرحة مدني وبأمر تشريح صادر من النيابة قام مدير مشرحة ود مدني بتشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة، وفي موكب حزين قام أفراد أسرته باستلام جثمان ابنهم، لمواراته الثرى فيما تسعى شعبة مباحث ولاية الجزيرة للقبض على بقية المتهمين لتقديمهم للعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)