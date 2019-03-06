شاب يدافع عن صديقه المتهم بقتل آخر بسبب ألف جنيه

دافع شاب عن صديقه المتهم بقتل آخر في مشاجرة بينهما بسبب مبلغ (1000) جنيه بمنطقة سوق ستة بالحاج يوسف، وقال عند مثوله كشاهد الدفاع الأول أمام قاضي محكمة الحاج يوسف حاتم علي بأنه وفي يوم الحادثة كان برفقة المتهم وآخر بالسوق، مبيناً أنه طلب منه تغيير مسار طريقه حتى لا يلتقيا بالمجني عليه خوفاً من وقوع مشكلة، مضيفاً بأنهم أخذوا طريق آخر ورغم ذلك شاهدوا القتيل في طريقهم مما دفعهم للمواصلة طريقهم وهناك التقيا به ودارت مشاجرة بينه والمتهم وتم فضها، ولفت الشاهد بأن المجني عليه أمسك بالمتهم وخنقه من رقبته وطلب منه رد مبلغ مالي طلبه منه، والذي بدوره طلب منه الذهاب معه إلى منزله لإرجاع أمواله، وقال الشاهد للمحكمة حسب صحيفة الأهرام اليوم، بأنه سمع المجني عليه يستفز ويسئ للمتهم الذي تمكن من الإفلات منه وذهب واشترى سكين من الفريشة، عاد مسدداً له طعنة بالسكين، ولفت الشاهد بأن القتيل كان يطلب من المتواجدين عدم التدخل بينهما لفض الشجار بحجة أنه متشاجر معه، وعليه حددت المحكمة جلسة لسماع بقية شهود الدفاع.

وحسب وقائع البلاغ بأن الشرطة تلقت بلاغاً من الشاكي عن مشاجرة بين شخصين بالسوق وتلقى أحدهم طعنات بالسكين توفى على إثرها، عليه تحركت الشرطة لمسرح الحادث وأخذ الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة، وألقت القبض على المتهم وضبطت أداة الجريمة السكين، ودونت في مواجهته بلاغ بالقتل العمد وإخضاعه للتحقيق الذي اعترف فيه بطعن المجني عليه وقتله، وعقب اكتمال التحريات أحالت النيابة المتهم للمحكمة التي بدورها استمعت للمتحري والشاكي وحددت جلسة لسماع شهود الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)