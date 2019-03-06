وقع الحادث بالقرب من مدينة نيفينوميسك في إقليم ستافروبول بجنوب روسيا، وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وفي التفاصيل، انحرفت الشاحنة عن مسارها، وانتقلت إلى الاتجاه المعاكس للسير، لتصطدم بحافلة صغيرة كان بداخلها 8 أشخاص.
وتقول شرطة المرور المحلية، إن سائق الشاحنة غفا أثناء القيادة، وفقد السيطرة على شاحنته.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى في اصطدام شاحنة مع حافلة ركاب بجنوب روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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