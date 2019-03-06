المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: ندعو لمكافحة الفساد في السودان

دعت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى مكافحة الفساد في السودان، مشيرة إلى استخدام العنف ضد المتظاهرين على مدار الأشهر الماضية.

وقالت باشليت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "على مدى الأشهر الماضية تظاهر الناس ضد الظلم والظروف المعيشية الصعبة واستخدمت القوة داخل المستشفيات والمدارس وأيضا استخدم الاعتقال التعسفي تحت راية قانون الطوارئ"​​​.

وتابعت: "ندعو لمكافحة الفساد وإلى حوار مجتمعي".