وقالت باشليت في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "على مدى الأشهر الماضية تظاهر الناس ضد الظلم والظروف المعيشية الصعبة واستخدمت القوة داخل المستشفيات والمدارس وأيضا استخدم الاعتقال التعسفي تحت راية قانون الطوارئ".
وتابعت: "ندعو لمكافحة الفساد وإلى حوار مجتمعي".
كانت هذه تفاصيل خبر المفوضة الأممية لحقوق الإنسان: ندعو لمكافحة الفساد في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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