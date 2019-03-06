ابوشنب: محاربة الفساد والتهريب أولوية لحكومة جنوب دارفور

أعلن والي جنوب دارفور الفريق ركن أحمد علي ابوشنب، أن محاربة الفساد ومحاصرة تهريب السلع والوقود وتوفير السلع الضرورية للمواطنين من أولويات برنامج الحكومة في هذه المرحلة، مشيداً بدور قوات الدعم السريع والأجهزة النظامية في تحقيق السلام.

وقال ابوشنب لدى زيارته التفقدية لقوات الدعم السريع بنيالا، مساء الثلاثاء، إن ما تشهده البلاد من أمن واستقرار كان للدعم السريع دور كبير فيه بداية من النيل الأزرق، وجنوب كردفان، وشمال كردفان ودارفور، فضلاً عن المشاركة في عاصفة الحسم، وتابع قائلاً “في المرحلة المقبلة نعول على قوات الدعم السريع في تنمية الولاية”.

ودعا ابوشنب قوات الدعم السريع إلى محاربة الفساد وتهريب الوقود والسلع الضرورية، لجهة أن نيالا محاطة بثلاث دول جوار، واعداً بالعمل على تخفيف أعباء المعيشة بالتنسيق مع التجار والغرفة التجارية، مبيناً أن هناك أشياء كثيرة بدأها الوالي السابق آدم الفكي سيقوم بإكمالها والمحافظة عليها وإضافة أشياء جديدة.

من جانبه، أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع نيالا العميد آدم ابوشنب محمدين، أنهم سند وعضد الوالي من أجل بسط هيبة الدولة وتحقيق السلام والتنمية، وتابع “دفعنا ثمناً غالياً لتحقيق الأمن والسلام الذي تشهده الولاية ولن نفرط فيهو”، مشيراً إلى أن قواتهم منتشرة في كل ولايات دارفور بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى.

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