حفر آبار وتركيب 20 مضخة للمياه بجبرة الشيخ

الخرطوم: السوداني

أعلن مدير الإشراف والمتابعة بوحدة تنفيذ السدود المهندس العطايا النور عن إجراء دراسات فنية لعدد من مشروعات حصاد المياه بمحلية جبرة الشيخ بشمال كردفان، مؤكداً أهميتها في الإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال إن العمل تقدم في محطة مياه مدينة جبرة الشيخ بتمويل من وزارة المالية، وأضاف: تقوم وحدة السدود بتنفيذ بئرين وتكملة توصيلات الخط الناقل من موقع الآبار إلى المدينة بطول 500 متر، فضلاًً عن إجراء دراسة تأهيل ثلاثة سدود (بريرة ،المايقوما ،هبوبيه ) و دراسة “سد اعتراضي بمنطقة ” المرخ” ، لرفع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة، مشيراً إلى إكمال التنسيق لتركيب مضخات يدوية محسنة، وآبار لدعم استقرار الموقف المائي بجبرة الشيخ.