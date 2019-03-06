إقتصادى يؤكد أهمية إنشاء بنك للصمغ العربى

أكد دكتور هيثم محمد فتحى المحلل والباحث الاقتصادى على أهمية تأسيس بنك متخصص للصمغ العربى يعنى بالبحوث العلمية والتسويق وتسهيل عمل المنتجين.

وأشار هيثم فى تصريح (لسونا) الى دعوة الخبير الاقتصادى عبد الرحيم حمدى لانشاء هذا البنك لدى حديثه فى اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الاصماغ الطبيعية الذى عقد مؤخرا بالهيئة القومية للغابات موضحا ان هذه الدعوة خطوة فى الاتجاه الصحيح لجهة أن هذا البنك يساهم فى توفير التمويل والخدمات للمنتجين خاصة خدمات السكن الى جانب الاهتمام بالانواع الاخرى من الاصماغ البالغ عددها أكثر من 31 نوعا فى وقت يتزايد فيه الطلب العالمى على الصمغ العربى السودانى لجودته العالية لاسيما بعد الاعلان الامريكى الذى جعل الصمغ العربى مكونا غذائيا بعد ان كان عبارة عن مواد تضاف للغذاء. وأوضح أن الصمغ العربى تنبع أهميته من دخوله فى العديد من الصناعات المهمة مثل صناعة الادوية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل ومواد الطلاء وغيرها من الصناعات مبينا ان انتاج البلاد من الصمغ العربى متزايد ولكن بصورة متذبذبة مشيرا الى ان متوسط انتاج البلاد من الصمغ العربى سنويا يقدر

بـ 80 الف طن معظمه يصدر فى شكل مواد خام او فى ادنى درجات التصنيع متعرضا لبعض التحديات التى تواجه قطاع الصمغ العربى بالبلاد والتى من بينها نقص العمالة وعدم كفاءة الانتاج والتمويل والاحتكار .

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