انتاج 19.877 بالة قطن بمحالج الفاو

أكملت محالج الفاو بهيئة الرهد الزراعية حلج 78.9 ألف قنطار قطن من جملة 125.6 ألف قنطار وردت للمحالج .

وكشف المهندس الصادق خالد مدير محالج الفاو في تصريح/ لسونا /عن إنتاج 19.877 بالة قطن إضافة لإنتاج 128.306 جوال بذرة وأقر خالد بإستقرار موسم الحليج لهذا العام من حيث العمالة والإمداد الكهربائي .

ولفت سيادته للتدابير والتحوطات التي وضعتها إدارته حيث عكفت على تلافي حوادث الحريق من خلال توسعة وتعميق الترعه المحيطة بالمحالج لتوفير المياه ووضع خط للحماية من السرقات إضافة لصيانة وتأهيل شبكات المياه لضمان إستقرار الإمداد المائي وصيانة .الصهاريج وتوفير عربة إطفاء بالمحالج

.وأشار الى تبعية وحدة المياه بالمحالج للعمل تحت إدارة الدفاع المدني لسلامة الموسم من الأخطار.

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