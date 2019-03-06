الحكومة: لم نمنع المنظمات من الوصول لمناطق عبد الواحد

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فندت مفوضية العون الإنساني ادعاءات حركة عبد الواحد محمد نور بمنع المنظمات من الوصول لمناطقها لتقديم المساعدات للمواطنين، وقالت إنه حديث عارٍ من الصحة وادعاءات كاذبة. وقال مفوض العون الإنساني بولاية وسط دارفور إسماعيل آدم محمد لـ(المركز السوداني للخدمات الصحافية) إن عمل المنظمات يسير بصورة طبيعية دون أي اعتراض، مشيراً إلى أن المتمرد عبد الواحد يحاول إثارة الرأي العام واستدرار عطف المجتمع الدولي، مؤكداً تعاون الحكومة التام مع المنظمات من أجل وصول المساعات للمواطنين بالمنطقة . ولفت آدم إلى أنه لم يتم منع أية منظمة من تقديم المساعدات، مشيراً إلى تنفيذ عدد من المنظمات زيارات ميدانية لمناطق الحركة بجبل مرة خلال الشهرين الماضيين، كاشفاً عن قيام بعثة اليوناميد وبرنامج الغذاء العالمي واليونسيف والصليب الأحمر بزيارات ومسوحات لمناطق سيطرة الحركة مشيراً إلى قيام بعثة الصليب الأحمر بحفر العديد من الآبار بمناطق الحركة بشرق الجبل، مبيناً أن البعثة الآن بشمال جبل مرة لحفر الآبار حتى بمناطق الحركة كما قامت بتوزيع التقاوى والغذاء للمواطنين.

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