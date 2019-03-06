اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاربعاء 6 مارس 2019م هذا الصباح

نستعرض لكم عبر الراكوبة نيوز ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة في العاصمة الخرطوم اليوم الاربعاء 6 مارس 2019م ، من جميع الصحف الورقية السودانية.

صحيفة الدار

“الدار” تنفرد بمعلومات خطيرة حول الذين يسرقون أفكان الموتى من أجل السحر

مقتل شاب تعذيباً وإلقاء جثته في الخلاء بولاية الجزيرة

زوجة تطلق زوجها رجل الأعمال غيابياً بالمحكمة ويرفع دعوى لإلغاء الحكم

حرمان ثلاث طالبات شهادة متفوقات من الجلوس لإمتحان التربية الإسلامية

محكمة الطوارئ تصدر حكماً في مواجهة إثنين من مهربي الدقيق عبر معبر أبوكديس

اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان الرياضيات للاساس واللغة الإنجليزية للثانوي

صحيفة المستقلة

العدل تطلب سد الثغرات التشريعية المتعلقة بالفساد

تدوين 2 ألف بلاغ إبتزاز بشأن الصور الشخصية بالهواتف

لقاءات غير رسمية بين الحكومة والحركة الشعبية بأديس أبابا

صحيفة الصيحة

(الصيحة) تكشف ملامح التشكيل الوزاري الجديد

توقعات بمشاركة شخصيات أقرب للمعارضة وحاملي السلاح في الحكومة

سفير السودان برومانيا يكشف لـ”الصيحة” معلومات جديدة عن قضية “الطباخ”

صحيفة الإنتباهة

ضبط خلية بالقضارف تخطط لاغتيالات

لقاءات سرية بين مسؤولين حكوميين وجبريل وعقار

(فيس بوك) تتعاون مع الحكومة لإغلاق صفحة للرئيس

صحيفة السوداني

لقاء مرتقب للبشير بقادة المعارضة

لجنة برلمانية تطالب بحب العملة القديمة لإعادة النقود للبنوك

“المركزي” يكشف تفاصيل مثيرة في قضية تلاعب شركات بأموال الدواء

صحيفة الأهرام

الحكومة تبلغ (فيسبوك) لإغلاق صفحة وهمية بإسم الرئيس

والمباحث تكشف عن ألفي بلاغ إبتزاز

ضبط عربة بالقضارف يستغلها مسلحان يشتبه بانتماؤهما لخلية إرهابية

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صحيفة آخر لحظة

الكشف عن تلاعب شركتين في مبلغ (40) مليون درهم

إشراقة: الوطني انتهى ووقع في الحفرة

بأمر الطوارئ.. السجن (10) سنوات لصاحب مخبز

صحيفة الوطن

مطالب برلمانية بإٍسقاط الأحكام ضد المتظاهرين

إشراقة تدعو لحكومة كفاءات إنتقالية بإشراف مجلس عسكري

الفصل في أكثر من “3” آلاف من جرائم المعلوماتية

أخبار اليوم

ضبط أسلحة وذخائر بالشمالية والقضارف.

تحذير من الحمى الصفراء وحملة للتطعيم بالنيل الأزرق وسنار.

مخاطبة إدارة فيس بوك لإغلاق صفحة باسم رئيس الجمهورية.

جهاز الأمن والمخابرات الوطني يضبط خلية تابعة لعبد الواحد لتنفيذ اغتيالات.

أياكس الهولندي ينزع تاج أبطال أوروبا من ريال مدريد بفضيحة مدوية.

المجهر السياسي

رئاسة الجمهورية تودع إعلان الطوارئ للهيئة التشريعية اليوم

جولات ميدانية تؤكد انسياب العمل بالمؤسسات وفشل دعاوى الإضراب

السفير البريطاني يزور رئيس المؤتمر السوداني”عمر الدقير” بعد الإفراج عنه

محكمة طوارئ أم درمان تصدر أحكامًا بالسجن والغرامة ضد”5″ متهمين بتخزين الوقود

المؤتمر الوطني: الحوار هو الخيار الاستراتيجي

الصحة: السودان خالٍ من وباء الحمى الصفراء

وزارة التربية والتعليم: استمرار الامتحانات في وضعها الطبيعي

ألوان

توقيف مواطن بحوزته”13″ مليار جنيه بمعبر العوتيب

تجريم التعامل مع”الذهب” خارج القنوات الرسمية

أكثر من”2″ ألف بلاغ ابتزاز عبر صور الموبايل بالسودان

أيلا وموسى يبحثان معالجة الأوضاع في الميناء الجنوبي

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