الهيئة العربية: 220مليون هيكتار صالحة للزراعة بالوطن العربي

الخرطوم : ابتهاج

أكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي، حرص الهيئة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الشركاء، وتطويرها مع كل القطاعات الحكومية والخاصة لتنمية الاستثمارات في القطاع الزراعي، والنهوض بالصناعات القائمة عليها بالدول العربية من خلال استخدام أحدث التقنيات،

وقال أمس في حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين بإمارة دبي ، إن مستقبل الاستثمار الزراعي والغذائي أصبح يرتكز على توطين التقانات الزراعية الحديثة والابتكارات التكنولوجية بالوطن العربي، ، مشدداً على سعي الهيئة لتوظيف فرص الاستثمار الزراعي المتاحة حالياً أمام المستثمرين من القطاعين الحكومي والخاص، لاستغلال المساحة الصالحة للزراعة بالوطن العربي، والمقدّرة بنحو 220 مليون هكتار، بينما المستغل منها فعليا نسبة 33%، فيما تقدّر الثروة الحيوانية بنحو 350 مليون رأس لا يغطي الإنتاج الفعلي منها احتياجات المنطقة العربية، في الوقت الذي لا يستخدم سوى 62% من الموارد المائية البالغة حوالي 258 مليار متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى إن المشروعات التي تساهم فيها الهيئة بلغت 50 مشروعًا بنهاية العام الماضي، منها 39 شركة قائمة و11 شركة قيد التأسيس، وبلغت نسبة استثمارات الهيئة بالسودان نحو 65.7% من جملة الاستثمار بعدد (10) شركات قائمة .