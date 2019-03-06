بالفيديو .. متظاهرين سودانيين يطالبون تلحين كلمات شعار لزفتهم  

منذ اندلاع التظاهرات بالعام الماضي تحولت معظم حفلات الزفاف إلى هتافات ثورية تقوم بترديد شعارات التظاهرات ويتفاعل معها كل من العروسين والمعازيم.

ووفقاً لمشاهدة محررة أخبار الخليج 365 أقام عروسين مقيمان بمدينة غلاسكو باسكتلندا حفل زفافهما بهتافات ثورية ودخلا بزفة شعار التظاهرات الآتي:

(كٌل الزمن محراب..للصلو للغابو..للفرقو الأحباب..سفر المنافي طويل..

في حضرة الاصحاب..شاي الصباح أجمل..مهما الزمن غلاب..يتناجو فوق الحوش..

من سُدة الأبواب..في الحلوة في المرة…قدم الستر جياب..

تزرع براك تحصد..كل القبيلة غياب..كل الوطن للناس لا خاصة لاعامة..

مهما العرق دساس..مهما العقيدة أساس..شرف الكتابة عيون..

في اللوح في الكراس..يا صاحي قبل الطير..والدنيا شتوية..وهب العمر للغير..

يومية يومية…يومية شان أم زين..احلاما ما تنداس..ما تتحرق بالشوق..

ما تبقى منسية…شان يمشي مدرستو..زي كل ولاد الناس..مرفوع وعالي الراس..اسمو وغٌنى ونضمو..اسمك ثلاثية..والكوز شبر في الإيد..في كتفو طورية..أولنت لي بلدك..ولا الحرامية!!).

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 وجد الفيديو تفاعلاً وإعجاباً واسعاً عند رواد التواصل الاجتماعي وقال البعض: إن الحراك الثوري بالسودان كان سريع التأثر بكل أبناء الوطن خارج البلاد، وعلق أحد الرواد على الشعار وقال “نريد ملحن يلحن لنا هذه الكلمات لتكون أغنية زفة لكل الشباب ” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)