صاحب مصنع: ارتفاع أسعار الأسمنت بالأسواق يؤدي إلى انتشار الأسمنت الفاسد

أوضح محمد أحمد صاحب مصنع للبلك بمدينة البستان بأم درمان أن ارتفاع أسعار الأسمنت بالأسواق يؤدي إلى انتشار الأسمنت الفاسد، ويقول إن الأسعار أضحت غير مستقرة و”ما عارفين الحاصل شنو”، مشيراً إلى أنهم يتأثرون بزيادات غير الصحيحة التي تضعها بعض المصانع.

وقال في حديثه حسب صحيفة الأهرام اليوم، أن أسعار الأسمنت في الأشهر الماضية غير ثابتة، ومن أضرارها الاختلاف مع الزبائن على السعر المتفق عليه مسبقاً، عندما تفاجأنا في اليوم التالي بزيادة جديدة في سعر الأسمنت، لافتاً إلى أن مواد التصنيع غير السليمة تسبب في إفساد صناعة الأسمنت، منوهاً إلى أن المشكلة الحقيقية التي تواجههم بعد انتهائهم من صناعة البلك تكمن في الاكتشاف المتأخر بأن كل “الطوب اتشقق”، ويضيف أحمد أن اختيار الخلطة الجيدة يعتبر مؤشراً ممتازاً في اكتشاف الخلل قبل التنفيذ، ويتابع بأنهم يتضررون من الأسمنت الفاسد لما يحدثه من خسائر مادية باهظة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)