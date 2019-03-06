بين النجاح والفشل.. ما نتائج "إضراب اليوم الواحد بالسودان"؟ (تقرير)

في الساعات الماضية، شهدت العاصمة السودانية وبعض الولايات، إضراباً شاملاً عن العمل في إطار الحراك الشعبي الذي يشهده السودان للمطالبة بإسقاط النظام الحاكم.

ونجح الإضراب بنسبة قد تصل إلى 90% في القطاع الخاص بالعاصمة الخرطوم، بينما حقق نسب أقل تصل إلى 1% في القطاع الحكومي.

ومنذ الصباح الباكر، أغلقت عدة صيدليات أبوابها في مدن الخرطوم المختلفة اليوم التزاماً بدعوة الإضراب التي دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين "تجمع نقابي غير رسمي"، وحلفاؤه في إعلان الحرية والتغيير، لمدة يوم واحد، كخطوة أولى في إطار الإعلان عن عصيان مدني وإضراب سياسي شامل، كما شهدت المستشفيات الخاصة والعامة تغيب إطباء في إطار الإضراب الشامل.

وأعلن تجمع صيادلة السودان نجاح إضراب الصيادلة أمس بنسبة 85% ، وأوضح إن الإضراب شمل كل القطاعات الصيدلانية بمختلف التخصصات، بما فيها صيادلة المجتمع وصيادلة الشركات وصيادلة المستشفيات الحكومية والصيادلة السريريين وصيادلة المصانع والأكاديميين فـي كل مدن الخرطوم الثلاثة ومدنـي والعديد من مدن السودان.

حيث نفذ عدد كبير من الصيدليات في العاصمة الخاصة خاصة في منطقتي الكلاكلة الحلفايا في مدينة بحري في العاصمة الخرطوم اضراباً عن العمل واقفلت ابوابها عن تقديم خدماتها للجمهور .

وسجل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلو شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، بعد دعوة "تجمع المهنيين" لإضراب عن العمل ليوم واحد دعما للمظاهرات المستمرة منذ أشهر.

وقال نشطاء، إن شوارع في الخرطوم وبانت بأم درمان غربي العاصمة باتت خالية من المارة مع التزام آلاف المواطنين بالإضراب.

وحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، أكدت جولة ميدانية لعدد من المؤسسات الخدمية خاصة المستشفيات ومراكز إمتحانات الشهادة السودانية إنسياب العمل بصورة طبيعية وفشل الدعوات التي أطلقها ” تجمع المهنيين” لتنفيذ إضرابات، اليوم الثلاثاء.

وقالت الأستاذة كواكب محمد الأمين مساعد كنترول ووكيلة بمدرسة بري الجديدة الثانوية بنات لـ(smc) إن الإمتحانات تسير بصورة طيبة وتأمينها شامل ولا يوجد حالات إضراب لا من جهة الطلاب ولا يوجد حالات إعتذار من المراقبين.

وفي السياق اكد الأستاذ أشرف بيرم مدير مدرسة بري الثانوية بنين أن دعوات الإضراب لم تؤثر على سير الإمتحانات، حيث لا توجد أي حالات غياب بجانب حضور كل المراقبين، موضحاً أن الطلاب التزموا بالحضور وسارت الجلسة بصورة طبيعية .

من جهة أخرى أكد مصدر بمستشفى الشعب التعليمي سير الأوضاع بصورة طبيعية دون وجود أي إضراب من الأطباء ، مؤكدة أنهم لا يعرضون صحة وحياة المواطنين للخطر بسبب هذه الأفعال لأن الطب مهنة إنسانية ، موضحاً أن هناك مرضى بالعناية المكثفة ويحتاجون للمراقبة.

من جانبها قالت المواطنة سوسن أحمد من داخل مستشفي الأسنان التعليمي أنها أتت إلى المستشفي ولاحظت إزدحام المستشفى بما يؤكد أن العمل يسير بصورة طبيعية ، داعية الأطباء ان لا يلتفتوا لمثل هذه النداءات التي تعطل سير عملهم .