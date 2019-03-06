عبد الواحد النور: رفضت عرض من البشير بفصل دارفور

واضاف في مقابلة مع صحيفة الشرق الاوسط نشرت اليوم الاربعاء؛ ان الاتهامات في حق حركته بالقيام باعمال تخريبية خلال الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد؛ محاولة من النظام للهروب من الازمة التي تواجهه.
وأكد وقوف حركة تحرير السودان مع المحتجين لاحداث التغيير السلمي في البلاد من خلال الثورة الشعبية.
وأشار عبد الواحد إلى أن حركته تلقت مراراً وتكراراً، عروضاً من حكومة البشير، عبر وسطاء عالميين، لفصل دارفور، وإعلان حق تقرير المصير، لكنه رفض.
وقال " المشكلة ليست في دارفور أو الجنوب الذي انفصل؛ ولكن المشكلة في نظام الإخوان في السودان".
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