صحف إسبانيا تتحسر على فضيحة ريال مدريد

وتصدرت المباراة عناوين الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم حيث قالت صحيفة ماركا على صفحتها الأولى: "هنا يرقد الفريق الذى صنع التاريخ.. نهاية مهينة لإنجازات لا يمكن أن تتكرر" ونشرت صورة لملعب سانتياجو برنابيو الذى شهد انتصار أياكس التاريخى بأربعة أهداف.
وقالت صحيفة "أس" فى صفحتها الأولى: أسبوع مأسوى.. وداع الكأس ودورى الأبطال وفقدان فرصة المنافسة على الليجا. الجماهير هتفت ضد سولارى وبيريز ولصالح كريستيانو.
كما تصدرت نتيجة المباراة غلاف صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية تحت عنوان: "لا شىء على الإطلاق.. ريال مدريد يسقط وأياكس يتألق".
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